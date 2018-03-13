В Нигерии арестовали 16 украинских моряков за незаконную торговлю топливом

Швейцарский танкер San Padre Pio с украинским экипажем арестовали еще 23 января, но информация об инциденте стала известна только сейчас.

Об аресте украинцев сообщил сайт FleetMon , который специализируется на отслеживании судов в режиме реального времени.

«Военно-морской флот Нигерии в заявлении сообщил об аресте танкера San Padre Pio с 16 украинскими моряками и около 5 000 тонн груза на борту за несанкционированный вход в воды Нигерии и незаконную торговлю топливом», — отмечается в сообщении.

Капитан танкера Андрей Васьков заявил, что у судна было разрешение от нигерийского флота на отправку груза в Нигерию. По его словам, это их пятый заход в нигерийский порт с нефтепродуктами.

Сейчас судно находятся на якорной стоянке в Бонни на юго-востоке Нигерии.