Прошедший сезон стал для минского «Динамо» десятым в Континентальной хоккейной лиге. По итогам юбилейного чемпионата SPORT.TUT.BY вспоминает самых ярких игроков и тренеров, с которыми клуб ассоциировался в эти годы.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вратари

Лишь в 2016 году минское «Динамо» отказалось от пагубной практики приглашения нескольких равных голкиперов и начало делать ставку на ярко выраженный первый номер. В клубе любили тасовать стражей ворот, поэтому за 10 лет лишь Андрей Мезин достиг отметки в 100 сыгранных матчей за «зубров». Раньше вратари играли через раз, теряли тонус и все время находились в подвешенном состоянии. Когда голкиперы показывают приблизительно одинаковый уровень, непросто объяснить одному из них, почему тот остается в запасе.

Куда эффективнее проявили себя Юнас Энрот и Бен Скривенс, игравшие более 80% матчей в сезоне. Оба наглядно показали, за что их приглашали клубы НХЛ и тренеры национальных сборных Швеции и Канады.

Из интересных фактов отметим высокие показатели Дмитрия Мильчакова, который часто и далеко не всегда справедливо критиковался болельщиками, но на самом деле играл довольно надежно. Единственный белорус в рейтинге самых надежных голкиперов отразил те же 91,6% бросков, что и Бен Скривенс, но никогда не был явным первым номером в «Динамо».

Защитники

Отдадим должное селекционерам минского «Динамо», которым неоднократно удавалось приглашать квалифицированных атакующих защитников. Ник Бэйлен, Марк-Андре Граньяни, Петер Подхрадски в течение нескольких сезонов были незаменимыми игроками в большинстве. Хорошие сезоны есть и у других «блюлайнеров» — Рихарда Линтнера, Кори Мерфи, Янне Нискалы, Давида Петрашека. Но главным долгожителем в итоге оказался делающий акцент на надежной работе у своих ворот Лукаш Крайчек. Сыгравший три с половиной сотни матчей в НХЛ чешский защитник был востребован и Мареком Сикорой, и Кари Хейккиля, и Александром Андриевским, и Любомиром Поковичем, и Андреем Ковалевым. Лишь Крэйг Вудкрофт решил избавиться от опытного чеха, но канадец отправил на выход даже Ника Бэйлена.

Отметим, что в первой пятерке самых играющих защитников сразу четыре белоруса. И если Владимир Денисов и Дмитрий Коробов покинули «Динамо», то Илья Шинкевич и Евгений Лисовец уже в начале следующего сезона могут обойти Крайчека.

Нападающие

Александр Кулаков и Дмитрий Мелешко остановились недалеко от отметки в 400 матчей за клуб в КХЛ, но, похоже, первым ее преодолеет Сергей Дрозд. 27-летний форвард не блещет результативностью, но привлекает тренеров своей работоспособностью. Если Горди Дуайер будет доверять Дрозду и дальше, то нападающий сыграет свой 400-й матч в КХЛ уже в этом году.

И если по количеству игр белорусам нет равным, то в тройке лучших бомбардиров одни канадцы, пускай двое из них и приняли затем белорусское гражданство. Лишь в первом сезоне самым результативным игроком команды становился воспитанник белорусского хоккея (Ярослав Чуприс).

Тренеры

За 10 лет с минским «Динамо» работали 11 главных тренеров, причем Пол Гарднер не провел с клубом ни одного матча. Он был уволен еще до дебютного матча «зубров» в КХЛ, шокировав руководство своим пристрастием к спиртным напиткам.

Лишь три тренера выводили команду в плей-офф: Марек Сикора, Любомир Покович и Крэйг Вудкрофт. При этом скандально покинувший клуб и продолжающий пикировку с руководством Вудкрофт имеет лучший процент набранных очков — 58%.

Боссы «Динамо» любят менять тренеров, поэтому в истории команды есть лишь один тренер, отработавший два полных сезона — Марек Сикора. Казалось бы, Горди Дуайер только недавно возглавил «Динамо», но если он отработает весь следующий сезон, то станет рекордсменом клуба по количеству матчей в качестве главного тренера в КХЛ.

Сезоны

Не сильно амбициозную задачу выйти в плей-офф (а это значит оказаться среди 16 лучших команд КХЛ) «Динамо» смогло выполнить лишь четыре раза из десяти попыток. Более того, минчане ни разу не прошли дальше первого раунда. Таким «достижением» среди участвовавших во всех сезонах лиги клубов помимо «Динамо» отметились лишь «Амур» и «Витязь».

По количеству набранных очков лучшим сезоном является 2016/2017, когда «зубры» набрали 105 очков. Но зажигательная игра в «регулярке» куда-то исчезла в плей-офф, в котором динамовцы были нещадно биты «Локомотивом».

Символические составы

Напоследок SPORT.TUT.BY составляет символические составы за десять лет клуба в КХЛ. В них включались лишь хоккеисты, сыгравшие хотя бы 40 матчей за клуб, а потому в пятерки не попали проведшие лишь небольшой промежуток времени в команде Джо Павелски, Пекка Ринне, Янне Нискала или Фредрик Петтерссон.

В комментариях вы можете предложить свои варианты лучших пятерок и вратарей клуба за время выступления в Континентальной хоккейной лиге.