Начало работы сессии в 15.00. Регистрация с 14.00.
Председатель комиссии И.В.Мокат
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Первая сессия Брестского городского Совета депутатов XXVIII созыва состоится 12 марта
14.03.2018 06:12 — Разное | Брестский вестник
Первая сессия Брестского городского Совета депутатов XXVIII созыва состоится 12 марта07.03.2018
Брестская городская избирательная комиссия извещает, что первая сессия Брестского городского Совета депутатов двадцать восьмого созыва состоится 12 марта 2018 года в конференцзале Брестского горисполкома (г. Брест, ул. Энгельса,3).
Начало работы сессии в 15.00. Регистрация с 14.00.
Председатель комиссии И.В.Мокат
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Брестская городская избирательная комиссия извещает, что первая сессия Брестского городского Совета депутатов двадцать восьмого созыва состоится 12 марта 2018 года...
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