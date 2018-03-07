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Первая сессия Брестского городского Совета депутатов XXVIII созыва состоится 12 марта

14.03.2018 06:12 — Разное | Брестский вестник  
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Первая сессия Брестского городского Совета депутатов XXVIII созыва состоится 12 марта

07.03.2018 161 просмотр 0 комментариев

Брестская городская избирательная комиссия извещает, что первая сессия Брестского городского Совета депутатов двадцать восьмого созыва состоится 12 марта 2018 года в конференцзале Брестского горисполкома (г. Брест, ул. Энгельса,3).
    

Первая сессия Брестского городского Совета депутатов XXVIII созыва состоится 12 марта
Начало работы сессии в 15.00. Регистрация с 14.00.

Председатель комиссии И.В.Мокат
 
Теги: Брест
 
 
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Брестская городская избирательная комиссия извещает, что первая сессия Брестского городского Совета депутатов двадцать восьмого созыва состоится 12 марта 2018 года...

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