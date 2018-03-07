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Самый нежный весенний день

14.03.2018 06:12 — Разное | Брестский вестник  
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Самый нежный весенний день

07.03.2018 321 просмотр 0 комментариев

Дорогие брестчанки! Примите самые искренние поздравления с первым весенним праздником – Международным женским днем!

  • Самый нежный весенний день
  • Самый нежный весенний день
  • Самый нежный весенний день
  • Самый нежный весенний день
  • Самый нежный весенний день
  • Самый нежный весенний день
  • Самый нежный весенний день
  • Самый нежный весенний день
  • Самый нежный весенний день
  • Самый нежный весенний день
  • Самый нежный весенний день
  • Самый нежный весенний день
Автор фото: Алексей ГАНЧУК
8 марта - настоящий символ весны. В это время пробуждается и расцветает природа, зарождаются новые планы и мечты, даря радость и надежду. Пусть это настроение сопутствует вам всегда, придавая силы и уверенности в жизни.
Ваши бесценные черты - доброта и терпение, великодушие, мудрость и любовь всегда были предметом восхищения, вдохновляющие на великие дела. Но главными талантами всегда было, есть и остается умение окружать любовью и заботой своих близких, растить и воспитывать детей, а также создавать домашний уют.

Женщина сегодня – это не только опора семьи, но и опора государства. Вы показываете пример творческого подхода, добросовестности и ответственности, умения добиваться результатов и достигать поставленных целей на производстве, в бизнесе, в сфере культуры, образования и науки.

Дорогие, милые женщины!

Дорогие женщины! Вы вдохновляете нас на новые свершения, творчество и труд. Ваше присутствие, заставляет нас двигаться вперед, совершенствоваться. Ради вас, во имя вашего счастья мы совершаем великие деяния и повседневные дела.

Мы выражаем искреннее восхищение и признательность за ваши обаяние, нежность и красоту, мудрость и душевную чуткость. Пусть там, где вы появляетесь, расцветают улыбки и слышатся комплименты. Пусть осуществляются все ваши мечты, а в душе всегда царит весна.
Счастья вам, дорогие женщины! Здоровья, молодости и красоты!


Брестский городской исполнительный комитет

Брестский городской Совет депутатов

Администрации Ленинского и Московского районов г. Бреста
 
Теги: Брест
 
 
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Дорогие брестчанки! Примите самые искренние поздравления с первым весенним праздником – Международным женским днем!

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