Самый нежный весенний день 321 просмотр

Дорогие брестчанки! Примите самые искренние поздравления с первым весенним праздником – Международным женским днем!















































Автор фото: Алексей ГАНЧУК

8 марта - настоящий символ весны. В это время пробуждается и расцветает природа, зарождаются новые планы и мечты, даря радость и надежду. Пусть это настроение сопутствует вам всегда, придавая силы и уверенности в жизни.

Ваши бесценные черты - доброта и терпение, великодушие, мудрость и любовь всегда были предметом восхищения, вдохновляющие на великие дела. Но главными талантами всегда было, есть и остается умение окружать любовью и заботой своих близких, растить и воспитывать детей, а также создавать домашний уют.



Женщина сегодня – это не только опора семьи, но и опора государства. Вы показываете пример творческого подхода, добросовестности и ответственности, умения добиваться результатов и достигать поставленных целей на производстве, в бизнесе, в сфере культуры, образования и науки.



Дорогие, милые женщины!



Дорогие женщины! Вы вдохновляете нас на новые свершения, творчество и труд. Ваше присутствие, заставляет нас двигаться вперед, совершенствоваться. Ради вас, во имя вашего счастья мы совершаем великие деяния и повседневные дела.



Мы выражаем искреннее восхищение и признательность за ваши обаяние, нежность и красоту, мудрость и душевную чуткость. Пусть там, где вы появляетесь, расцветают улыбки и слышатся комплименты. Пусть осуществляются все ваши мечты, а в душе всегда царит весна.

Счастья вам, дорогие женщины! Здоровья, молодости и красоты!





Брестский городской исполнительный комитет



Брестский городской Совет депутатов



Администрации Ленинского и Московского районов г. Бреста