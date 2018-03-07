В гостях у сказки: первая персональная выставка Ефросинии Юрашевич 158 просмотров

В центре дополнительного образования детей и молодёжи открыли первую персональную выставку учащейся образцовой изостудии «Радуга» Ефросинии Юрашевич «Так рождается сказка».

«Назвала её так не случайно: я очень люблю читать сказки. Мне захотелось самой придумывать образы. А ещё нравится сочинять разные истории – оказывается, их тоже можно рисовать», – рассказала Ефросиния.



Непосредственное и живое



Поддержать пятиклассницу, которая учится в 35-й школе, в этот волнительный для неё день пришли родные, друзья, учителя и одноклассники. Педагог девочки Анжелика Козмян отметила, что Фрося трудолюбивая, активная и искренняя. «Персональные выставки – важное событие не только для юного художника, но и для отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства, всего нашего центра Я очень рада за её творчество, такое непосредственное и живое».



Большинство работ Ефросинии выполнено масляной пастелью, так как её особенно хорошо использовать для создания сказочных сюжетов. Художница любит рисовать и акварелью. На выставке представлено много картин, в которых видятся и детская непосредственность, и фантазии юной души, и цветовые эксперименты.



Сказки иллюстрировали многие великие художники, такие как Билибин, Васнецов. Героиня вечера рассказала о жизни каждого из них. Затем Фрося вместе со своим педагогом провели викторину о художниках-иллюстраторах: посетители выставки вспоминали сказочных персонажей, описывали известные картины…



От коробочки до галереи



В становлении молодого художника важна поддержка родителей. Папа и мама девочки, Сергей и Валентина, всегда интересуются увлечениями дочери и во всём её поддерживают. «Фрося рисует с раннего детства, как только научилась держать карандаш. Первые свои картины она, как и многие детишки, рисовала на обоях, на любых поверхностях, где могли оставить след ручка или карандаш. Тогда и появились в доме альбомы и тетради для рисования. Мы покупали ей краски, и она, сидя за большим столом, увлечённо рисовала. Сначала это были яркие пятна, всевозможные линии и круги, потом уже вырисовывались рожицы. Каждый листик с закорючками я подписывала и складывала в коробочку. За эти годы дома набралось рисунков на целую картинную галерею, и мы очень любим их просматривать. Сейчас, глядя на свои старые работы, Фрося может и посмеяться над тем, какие они смешные и забавные», – рассказала мама девочки.



Ефросиния хорошо учится в школе, завоёвывает медали на республиканских конкурсах по фехтованию, она мечтает связать жизнь с искусством.

В конце встречи юную художницу наградили дипломом, её родителям вручили благодарственное письмо, а Анжелика Козмян дала напутствие своей ученице: «Фрося, ты выбрала путь художника, безусловно, он интересный. Хочется, чтобы после этой выставки ты продолжала трудиться и совершенствоваться, а твоё творчество пусть всегда обогащается новыми идеями. Добра тебе, радости и любви!».



Елена РИМОШЕВСКАЯ

