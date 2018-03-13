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"Европейский стандарт городской жизни", где пока плохо с инфраструктурой. "Новая Боровая" с высоты

14.03.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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«Европейский стандарт городской жизни». Так сам застройщик позиционирует микрорайон «Новая Боровая». Серия жилых кварталов находится в деревне Копище на самой границе Минска и района. Дорога до метро отсюда занимает 20−25 минут.

Пока микрорайон застраивают обычными панельками, правда, с оригинальным дизайном и хорошим благоустройством территории. Из социальной инфраструктуры здесь есть только детский сад, который скоро заработает. В перспективе здесь собираются открыть еще несколько садов, школ, поликлинику и большой торговый центр.

Полностью закончить строительство «Новой Боровой» собираются через 10−15 лет.

Как выглядит «Новая Боровая» с высоты — в нашем видео.

 

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Теги: Минск
 
 
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