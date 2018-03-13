«Европейский стандарт городской жизни». Так сам застройщик позиционирует микрорайон «Новая Боровая». Серия жилых кварталов находится в деревне Копище на самой границе Минска и района. Дорога до метро отсюда занимает 20−25 минут.

Пока микрорайон застраивают обычными панельками, правда, с оригинальным дизайном и хорошим благоустройством территории. Из социальной инфраструктуры здесь есть только детский сад, который скоро заработает. В перспективе здесь собираются открыть еще несколько садов, школ, поликлинику и большой торговый центр.

Полностью закончить строительство «Новой Боровой» собираются через 10−15 лет.

Как выглядит «Новая Боровая» с высоты — в нашем видео.

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь, это бесплатно!

Смотрите также Как на месте деревни появился микрорайон на 100 тысяч человек. Каменная Горка с высоты Плотный спальник в хорошем районе. Как выглядит «Маяк Минска» с высоты