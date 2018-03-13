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"Европейский стандарт городской жизни", где пока плохо с инфраструктурой. "Новая Боровая" с высоты
«Европейский стандарт городской жизни». Так сам застройщик позиционирует микрорайон «Новая Боровая». Серия жилых кварталов находится в деревне Копище на самой границе Минска и района. Дорога до метро отсюда занимает 20−25 минут.
Пока микрорайон застраивают обычными панельками, правда, с оригинальным дизайном и хорошим благоустройством территории. Из социальной инфраструктуры здесь есть только детский сад, который скоро заработает. В перспективе здесь собираются открыть еще несколько садов, школ, поликлинику и большой торговый центр.
Полностью закончить строительство «Новой Боровой» собираются через 10−15 лет.
Как выглядит «Новая Боровая» с высоты — в нашем видео.
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"Европейский стандарт городской жизни". Так сам застройщик позиционирует микрорайон "Новая Боровая". Серия жилых кварталов находится в деревне Копище на самой...
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