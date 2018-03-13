Если у вас кошка или собака. Как не заразиться самому и уберечь здоровье питомца?

Домашних кошек и собак мы часто воспринимаем как членов семьи: умиляемся, восторгаемся, а кто-то в порыве чувств не считает зазорным и расцеловать доверчивую мордочку. Но доцент кафедры эпидемиологии БГМУ Татьяна Дороженкова считает: по отношению к четвероногим любимцам лучше не демонстрировать человеческие нежности. Кандидат биологических наук объяснила GO.TUT.BY, чем можно заразиться от домашних питомцев и как этого избежать.

Много ли болезней передаются от домашних животных к их хозяину? Татьяна Дороженкова. Фото: Елена Клещенок, TUT.BY По данным зарубежных исследований, около двух с половиной сотен. Но не спешите хвататься за сердце: риск чисто теоретический! Значительная часть таких заболеваний в Беларуси не встречались. В нашей стране регистрации и учету подлежат около 20 инфекционных и паразитарных болезней, которые могут развиться у человека после контакта с животным (зооатропонозные). Среди них — бешенство, бруцеллез, микроспория (стригущий лишай), токсоплазмоз, сальмонеллез, трихиннелез и другие. Статистика только фиксирует факт заболевания, но не показывает, виновата ли домашняя кошка или собака в болезни хозяина — или же заражение произошло другим путем. Самая опасная болезнь из списка — бешенство. Факты заражения животных бешенством фиксируются в стране каждый год, но благодаря ветеринарно-санитарным и санитарно-эпидемиологическим мерам случаев заболевания бешенством среди людей в последние годы не отмечалось. Способ, который надежно защитит питомца и его хозяина от болезни, — ежегодная вакцинация животных, которую проводят в ветеринарных лечебницах. Вакцинация проводится и в отношении лентоспироза.

Если животное хорошо выглядит, может ли оно быть больным? Блестящая шерсть, чистые глазки и игривость домашнего питомца не дают стопроцентной гарантии, что он здоров, считает специалист. Во-первых, все болезни имеют инкубационный период, когда возбудитель уже вторгся в организм, но симптомов еще нет. А во-вторых, есть такие, которые протекают бессимптомно. Например, «болезнь кошачьих царапин» — бартонеллез, или фелиноз. Возбудитель обитает в слюне кошек (чаще молодых), а также в моче. Кот вылизывается, и слюна остается в углублениях под коготками. Если животное укусит или оцарапает хозяина, возбудитель может попасть в кровь к человеку. На месте зажившей ранки спустя некоторое время возникает гнойничок. С кровью бактерия разносится по всему организму — и поднимается температура, воспаляются лимфатические узлы. Может появиться сыпь, увеличится печень или селезенка. Заразиться болезнью кошачьих царапин можно, если поцеловать кошку, подчеркивает эпидемиолог. На коже и слизистой присутствуют невидимые микротравмы, и микроб легко проникает туда. Это одна из причин, по которой врачи запрещают проявлять человеческие «нежности» к пушистым питомцам.

Необходимо ли «гонять» гельминтов у домашних животных? Да. Существует железное правило: животному, живущему в квартире, нужно проводить профилактику гельминтозов каждые три месяца. Особенно тем, кого кормят сырым мясом. У хозяев, которые так не поступают, шансы приобрести непрошенных «квартирантов» очень высоки. С улицы кошки и собаки приносят на лапах землю, — а она может быть загрязнена личинками или яйцами гельминтов. Но даже те кошки, которые никогда не выходят на улицу, не защищены от заражения: гельминтов могут принести и хозяева с пылью на обуви.

Если у животного глисты, обязательно ли заразится хозяин? Нет. Большое значение имеет степень пораженности гельминтами животного и число личинок (яиц), попавших в организм человека. Ведь в пищеварительном тракте паразитам предстоит не только выжить, но и вырасти до половозрелого состояния, найти себе «пару», размножиться. Если хозяева занимаются профилактикой гельминтозов у животных, моют руки после общения с питомцем и перед едой, вероятность заболеть минимальная. Крайне важно, по мнению Татьяны Дороженковой, избавлять от гельминтов домашних животных в тех семьях, где есть дети — или люди со слабым иммунитетом (имеющие хронические болезни, ВИЧ, прошедшие химиотерапию, пережившие трансплантацию органов и др.).

Надо ли противопаразитарное лечение хозяевам домашних животных? Если питомцы не получали средства от гельминтов, а также после контактов с бездомными животными — да, лучше сдать анализы. — За рубежом принято, чтобы хозяева домашних животных регулярно принимали с профилактической целью антигельминтные или противопаразитарные препараты, — говорит Татьяна Дороженкова. — И это совершенно нормальная практика! Риск заражения паразитами — одна из причин, по которой Татьяна Дороженкова рекомендует не пускать домашних животных на кухню и не разрешать им спать в хозяйской постели. — Заботливый обладатель кошки или собаки — это тот, кто определяет животным свое место в доме, — убеждена специалист. В большинстве случаев действующие вещества в препаратах для лечения гельминтозов у людей — те же, что в лекарствах для животных, но в значительно меньших дозах. Но давать животному (или наоборот) препарат для человека категорически запрещается.

Надо ли ошейники от насекомых и отпугивающие капли на холку? Если домашнее животное гуляет на улице, ему надо обязательно надевать специальный ошейник или капать капли, отпугивающие насекомых. Потому что есть болезни, которые домашняя кошка или собака получают в результате «общения» с кровососущими паразитами: блохами, комарами и клещами. Например, в иксодовом клеще могут жить более семи видов возбудителей, в том числе клещевого энцефалита, болезни Лайма, геморрагических лихорадок и др. Эпидемиолог рекомендует: если, возвратившись с дачи, вы обнаружили на питомце присосавшегося клеща, удаляйте его осторожно — пинцетом и в перчатках. Паразит может оказаться зараженным вирусом клещевого энцефалита или клещевого боррелиоза. Если случайно его раздавить, возбудители могут попасть в вашу кровь через невидимые повреждения кожи. Многие хозяева уверены, что в холодное время года насекомых нет, и обработка животных ни к чему. Увы! Белорусские комары и зимой прекрасно себя чувствуют в теплых и подтапливаемых подвалах многоквартирных домов, сараях и в гаражах. Поэтому любопытный пес может «покормить» своей кровью изголодавшегося комара.

Правда ли, что беременным лучше держаться подальше от кошек? Такое мнение есть из-за того, что кошка может заболеть токсоплазмозом — и заразить хозяйку. — Это серьезная угроза, особенно если возбудитель попадает в организм женщины во втором или третьем триместре беременности, — говорит Татьяна Дороженкова. — Возникает риск не выносить ребенка. Животные заражаются, поедая сырое мясо, или через песок на хозяйской обуви. Болеют недолго — всего несколько недель, и после этого уже не способны заразить человека. Хозяева кошек могут переболеть токсоплазмозом, даже не подозревая об этом, после чего приобретают стойкий иммунитет. Специалист воздерживается от рекомендации «выселять» кошку из квартиры на время беременности, потому что нет никакой уверенности, что кошка больна или обязательно заболеет токсоплазмозом. Тем не менее, советует на время вынашивания малыша доверить другому члену семьи уборку кошачьего туалета, где могут находиться цисты токсоплазм. — Если женщина планирует беременность, она может сдать анализ крови на токсоплазмоз. В случае, если выяснится, что она им уже болела, контакт с кошкой во время вынашивания ребенка будет для нее безопасен. Если нет, риск сохраняется.

Что делать, чтобы точно не заболеть? Постоянная забота о здоровье животного и соблюдение правил гигиены. — Некоторые уверены, что кошку или собаку достаточно кормить. Но забывают, что следить за здоровьем четвероногого надо не менее тщательно, чем за своим собственным, — говорит эпидемиолог. Уборка в квартире, где живут животные, должна проводиться даже чаще, чем там, где питомцев нет, в идеале — ежедневно. То же самое касается и мытья рук: чем чаще и тщательнее это будет делать хозяин, тем здоровее будет.

А как вести себя с бездомным животным? Сергей Исаченко. Фото: из личного архива героя Из опыта главврача клиники «Доктор Вет» Сергея Исаченко: информация о зооантропонозных заболеваниях нередко становится почвой для страхов и предубеждений по отношению к домашним питомцам. — На прием к ветеринару часто приходят женщины, планирующие беременность или уже беременные, и просят провести исследование животных на токсоплазмоз. Современные лабораторные методы позволяют выявить в организме кошки как возбудителя токсоплазмоза, так и наличие иммунного ответа на токсоплазмоз. Но дело в том, что срок выделения токсоплазмы из организма кошки очень маленький — около двух недель, а только в этот период человек может заразиться. Определить же, когда именно это произошло, невозможно… Кроме того, возбудитель, который выделяется с фекалиями кошки, поначалу находится в неопасной для человека форме, и только при определенной температуре и влажности спустя 1−5 дней становится заразным. Попросту говоря, женщина может заразиться, если она не убирает кошачий туалет сутки и более — и после этого не моет руки. Выполнить все перечисленные условия в реальной жизни достаточно сложно. Куда проще заполучить токсоплазмоз другим способом — например, употребляя такой модный нынче бифштекс с кровью или попробовав на вкус сырой фарш. Специалист отмечает: мало кто говорит о том, что не только домашние животные могут заразить хозяина, но и хозяин — своего питомца. Например, таким кожным недугом как микроспория, то есть лишай. — Хозяева с лишаем приносят своих животных, потому что дерматолог говорит: заразились от них. А мы обследуем питомца — нет микроспории! И уже приходится предпринимать меры, чтобы животное не заболело. С тем, что лучше не пускать собак и кошек на кухню или в постель, Сергей Исаченко соглашается. Но замечает: — Для животных, которые по своей природе любят свободу, закрытые двери бывают просто мучительны, — говорит он. — Да и сам владелец, который создает питомцу «полутюремные условия», чувствует себя неважно. Сергей Исаченко вспоминает недавнюю историю: на прием пришли хозяева с лабрадором. Их собака недавно потерялась: грeмел салют, животное испугалось громких звуков и убежало. Искали через интернет — и уже спустя три часа откликнулась молодая пара с ребенком. Те увидели потеряшку у дороги, посадили к себе в машину на заднее сидение, рядом со своим малышом. Привели в свою квартиру, накормили и обогрели. — Могла ли незнакомая собака оказаться больной? — размышляет врач. — Конечно! И если следовать только принципам личной безопасности, лучше бы и вовсе им проехать мимо. Но сильнее страха оказались любовь, доброта и желание заботиться о братьях наших меньших.