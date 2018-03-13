ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Группа «Дрозды» выпустила клип на песню «Наши движения — это любовь»

14.03.2018 07:37 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Знаменитая белорусская группа «Дрозды» презентовала новый клип — на песню «Наши движения — это любовь».

Группа «Дрозды» выпустила клип на песню «Наши движения — это любовь»

«Дрозды» показывают «своей зае Бали»

Режиссером этого видео выступил Артем Онащенко, который уже сотрудничал с «Дроздами» и снимал для них клипы на песни «Не танцую» и «Бали».

Лидер коллектива Виталий Карпанов так описал клип: «Знайте, вы окружены любовью. Предлагаем сдаться! А кто не сдастся – танцуйте! Ведь любую проблему на свете можно решить танцуя».

По словам вокалиста «Дроздов», 17 мая у коллектива состоится сольный концерт с президентским оркестром во Дворце республики.

 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знаменитая белорусская группа «Дрозды» презентовала новый клип — на песню «Наши движения — это любовь».

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Если у вас кошка или собака. Как не заразиться самому и уберечь здоровье питомца?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика