Группа «Дрозды» выпустила клип на песню «Наши движения — это любовь»

Знаменитая белорусская группа «Дрозды» презентовала новый клип — на песню «Наши движения — это любовь».

Режиссером этого видео выступил Артем Онащенко, который уже сотрудничал с «Дроздами» и снимал для них клипы на песни «Не танцую» и «Бали».

Лидер коллектива Виталий Карпанов так описал клип: «Знайте, вы окружены любовью. Предлагаем сдаться! А кто не сдастся – танцуйте! Ведь любую проблему на свете можно решить танцуя».

По словам вокалиста «Дроздов», 17 мая у коллектива состоится сольный концерт с президентским оркестром во Дворце республики.