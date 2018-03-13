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Группа «Дрозды» выпустила клип на песню «Наши движения — это любовь»
Знаменитая белорусская группа «Дрозды» презентовала новый клип — на песню «Наши движения — это любовь».
Режиссером этого видео выступил Артем Онащенко, который уже сотрудничал с «Дроздами» и снимал для них клипы на песни
Лидер коллектива Виталий Карпанов так описал клип: «Знайте, вы окружены любовью. Предлагаем сдаться! А кто не сдастся – танцуйте! Ведь любую проблему на свете можно решить танцуя».
По словам вокалиста «Дроздов», 17 мая у коллектива состоится сольный концерт с президентским оркестром во Дворце республики.
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Знаменитая белорусская группа «Дрозды» презентовала новый клип — на песню «Наши движения — это любовь».
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