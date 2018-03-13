«Севилья» сенсационно выбила «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов

Испанская «Севилья» 13 марта обыграла «Манчестер Юнайтед» в гостях в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2:1. Первая встреча завершилась нулевой ничьей и, таким образом, испанский клуб прошел в следующую стадию.

Оба мяча в ворота «МЮ» забил нападающий Виссам Бен-Йеддер, вышедший на замену во втором тайме.

«Севилья» впервые за 60 лет сыграет в четвертьфинале Кубка/Лиги чемпионов.

В последний раз в истории команда доходила до этой стадии в сезоне-1957/58.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после вылета клуба из турнира сказал: «Это не конец света. Я сидел в этом кресле дважды, когда, работая с «Порту» и «Реалом», выбивал «МЮ» из Лиги чемпионов на «Олд Траффорд». Так что, думаю, ничего нового для клуба не случилось. Хотя, конечно, быть тренером «МЮ» и вылетать из Лиги чемпионов дома выглядит как бред».

Еще одним клубом, который 13 марта пробился в четвертьфинал, стала итальянская «Рома», обыгравшая на своем поле донецкий «Шахтер» со счетом 1:0. В первом матче был сильнее украинский клуб – 2:1. По итогам двух встреч «Рома» прошла дальше благодаря мячу, забитому на чужом поле.