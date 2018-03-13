Американский фотограф Джейсон Сэвидж два с половиной года снимал стриптизерш в американском городе Портленде. Своим проектом под названием «Стриптиз вслух» он хочет избавить людей от негативных стереотипов о стриптизершах и доказать, что им нравится их профессия. Чтобы защитить стриптиз от критики, мужчина показывает шестьдесят девять ярких раскованных танцовщиц с разной комплекцией и цветом кожи.

Публикация от Jason Savage (@jasonsavageimages) Мар 15, 2016 в 1:06 PDT

Джейсон Сэвидж — американский фотограф, уже более двадцати лет делающий различные фотопроекты, посвящённые жизни в США. Однажды он приехал в городок Портленд в штате Оригон и разговорился с барменом в ночном клубе. Они обсуждали фотографии, которые Сэвидж сделал во время своего путешествия, и в какой-то момент бармен спросил фотографа о его будущих проектах.

Публикация от Jason Savage (@jasonsavageimages) Дек 5, 2016 в 4:07 PST

Так и возникла идея сделать набор коллекционных карточек с фотографиями стриптизерш из Портленда, города, известного своей активной ночной жизнью. Для этого Сэвидж запустил краудфандинговую кампанию на Kickstarter и группу в фейсбуке .

— В течение двух с половиной лет создавался этот уникальный и полный уважения обзор портлендских танцовщиц, для того чтобы показать силу, разнообразие, личность и красоту этого сообщества артистов, - рассказывает Джейсон Сэвидж.

Публикация от Jason Savage (@jasonsavageimages) Мар 15, 2016 в 1:05 PDT

Проект «Стриптиз вслух» объединил шестьдесят девять стриптизерш из Портленда, среди участников проекта также есть мужчины и трансгендеры. Сэвидж запустил проект с целью избавить людей от негативных стереотипов о профессии стриптизера. «Я хочу, чтобы все увидели, что танцовщицы могут сделать свой выбор». Он уверен, что пока стриптиз не вредит никому, у общества нет права решать за других, как им самовыражаться.

Джейсон Сэвидж потратил много времени на то, чтобы найти своих героинь, а вот на объяснения сути проекта у него обычно уходило не больше пары минут. Все потому, что он приглашал моделей в «Стриптиз вслух» прямо во время их работы на сцене.

Публикация от Jason Savage (@jasonsavageimages) Окт 10, 2016 в 10:23 PDT

Проект фотографа быстро приобрел популярность у жителей города, и вскоре модели начали писать ему сами, вдохновившись позитивным посылом его проекта.

Для проекта «Стриптиз вслух» важна не только сама личность модели, но и окружающая ее повседневная городская действительность. Фотограф объяснил, что в Портленде больше всего стрип-клубов на душу населения, поэтому город стал неотъемлемой частью проекта как столица стрип-культуры Америки.

Публикация от Jason Savage (@jasonsavageimages) Мар 14, 2017 в 7:12 PDT

Сэвидж хотел показать сильных и независимых танцовщиц, которых никто не может осудить за то, что они любят свою работу, или делать из них жертв. Им не нужно спасение, утверждает фотограф, добавляя, что все принявшие участие в проекте девушки гордятся профессией и любят свое дело.

Публикация от Jason Savage (@jasonsavageimages) Фев 15, 2017 в 2:03 PST

Публикация от Jason Savage (@jasonsavageimages) Дек 20, 2016 в 4:12 PST

Каждую героиню фотограф постарался изобразить особенной личностью. По его задумке, эти очень разные красивые люди могут служить источником вдохновения для других. Он хочет сделать из получившихся фотографий коллекционные карточки, деньги с продажи которых пойдут на гонорар моделям и будут пожертвованы некоммерческим организациям, занимающимся проблемами сексуального образования, а также Портлендскому секс-позитивному театру.

Как пишет Сэвидж на Kickstarter, в проекте приняли участие люди с разной комплекцией и цветом кожи, ведь цель «Стриптиза вслух» — продемонстрировать разнообразие.

Публикация от Jason Savage (@jasonsavageimages) Май 5, 2017 в 5:07 PDT