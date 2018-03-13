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Белорус Дмитрий Лобан выиграл серебро в лыжном спринте на Паралимпиаде в Пхенчхане

14.03.2018 08:23 — Разное | Tut.by  
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Капитан белорусских паралимпийцев Дмитрий Лобан завоевал серебро Игр в Пхенчхане-2018 в лыжном спринте на 1,1 км для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Дмитрий Лобан. Фото: Алексей Ковалев, «Спортивная панорама»

В финале Дмитрий Лобан (категория LW12) лишь по результатам фотофиниша уступил американцу Эндрю Соулу, с которым показал одинаковое время (3.31,4).

Это уже вторая награда Дмитрия Лобана на Играх в Пхенчхане. Ранее он завоевал серебро в биатлонной спринтерской гонке на 7,5 км.

Всего в активе белорусских паралимпийцев в Пхенчхане уже 8 медалей (2 золота, 4 серебра, 2 бронзы).

 
 
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Капитан белорусских паралимпийцев Дмитрий Лобан завоевал серебро Игр в Пхенчхане-2018 в лыжном спринте на 1,1 км для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного...

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