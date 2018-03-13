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Белорус Дмитрий Лобан выиграл серебро в лыжном спринте на Паралимпиаде в Пхенчхане
Капитан белорусских паралимпийцев Дмитрий Лобан завоевал серебро Игр в Пхенчхане-2018 в лыжном спринте на 1,1 км для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В финале Дмитрий Лобан (категория LW12) лишь по результатам фотофиниша уступил американцу Эндрю Соулу, с которым показал одинаковое время (3.31,4).
Это уже вторая награда Дмитрия Лобана на Играх в Пхенчхане. Ранее он завоевал серебро в биатлонной спринтерской гонке на 7,5 км.
Всего в активе белорусских паралимпийцев в Пхенчхане уже 8 медалей (2 золота, 4 серебра, 2 бронзы).
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Капитан белорусских паралимпийцев Дмитрий Лобан завоевал серебро Игр в Пхенчхане-2018 в лыжном спринте на 1,1 км для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного...
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