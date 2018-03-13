Пока банк не передумал. Белорусы продолжают бить рекорды по потребительским кредитам

Статистика Нацбанка зафиксировала очередной рекорд по выданным физическим лицам потребительским кредитам. На 1 февраля сумма составила уже 3,1 миллиарда рублей. Однако, скорее всего, бум потребительского кредитования скоро начнет утихать. И вовсе не потому, что у населения закончится потребность жить в долг.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Общая сумма долгов граждан перед банками сейчас составляет почти 9,2 миллиарда рублей. Большая часть этих денег одолжена на покупку недвижимости (чуть больше 6 миллиардов). Но по-прежнему каждый третий рубль кредитных денег ушел на оплату покупок в магазинах или каких-то услуг.

Бум потребительского кредитования начался в апреле прошлого года, когда ставки по кредитам стали снижаться. Тогда объем выданных в долг денег был на уровне 1,8 миллиарда рублей. Банки активно стимулировали спрос населения на заемные деньги. Помимо постоянного снижения процентных ставок, они делали кредиты более доступными. Сейчас для их оформления не нужны справки о доходах, во многих банках появилась возможность одолжить деньги онлайн и даже с доставкой на дом.

Правда, сейчас появились предпосылки для угасания активности банков на рынке потребительского кредитования. И дело вовсе не в падении доходов граждан, здесь как раз еще есть резервы: пусть небольшими темпами, но заработки белорусов растут. Не представляют риска и проблемные активы. Например, на 1 февраля этого года объем просроченной и пролонгированной задолженности по кредитам физических лиц составил 44,7 миллиона рублей. Большая часть — 30,1 миллиона — приходится именно на потребительские кредиты, но все равно находится на безопасном уровне.

Охладить спрос на кредиты предложил Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР). Кредиторы нашей страны считают, что «наибольший риск для экономики и финансовой системы Беларуси несет рост потребительского кредитования, учитывая высокую долю импортных товаров в потреблении». По информации БелаПАН, одна из возможных мер по снижению доступности кредитных ресурсов — возвращение обязательного требования к получателям по предоставлению справки о доходах. Кроме того, речь идет о внедрении в банковскую практику показателя PTI (payment-to-income). Этот параметр, определяющий кредитную нагрузку на заемщика. Однако официальных заявлений Нацбанка по поводу возможных мер на данный момент озвучено не было.