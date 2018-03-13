Внешняя торговля Беларуси: почему рост экспорта и радует, и настораживает?

В 2017 году Беларусь экспортировала товаров на общую сумму в 29,2 млрд долларов, что на 24% больше по сравнению с 2016 годом. Импорт товаров составил 34,2 млрд долларов и увеличился на 24%. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами, по методологии Белстата, составило 5,0 млрд рублей, в 2016 году отрицательное сальдо было 4,1 млрд долларов.

Попробуем обрисовать основные тенденции и проблемы белорусской внешней торговли по итогам прошлого года.

Диверсификации экспорта не произошло

В 2017 году Беларусь осуществляла поставки своей продукции на рынки 172 государств. Неплохо. Однако основной объем продукции, порядка 78% в стоимостном выражении, приходится лишь на 7 стран. И эта цифра является достаточно устойчивой на протяжение последних пяти лет.

Ключевой рынок для белорусской продукции — Россия. За последние пять лет лишь в 2015 году доля данной страны в экспорте Беларуси снижалась ниже уровня в 40%. В остальные периоды доля России во внешней торговле товарами находится в пределах 42-46% от общего объема экспорта.

О степени диверсификации экспорта говорит и тот факт, что лишь в 6 стран Беларусь в 2017 году поставила продукции более чем на 1 млрд долларов. В 55 стран поставки были менее 1 млн долларов.

При столь высокой доле ряда стран в экспортной корзине возникают риски для экспорта в случае изменения экономической ситуации в стране-контрагенте.