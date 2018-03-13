Как ухаживать за возрастной кожей? Показываем на гифках

Один из врагов красоты, увы, возраст. Однако правильный уход и современные средства могут изменить ситуацию и помочь женщинам выглядеть гораздо моложе своих лет. Вместе с Herbalife рассказываем о том, как ухаживать за возрастной кожей так, чтобы она выглядела красивой и свежей. Советы мы сгруппировали по тематическим блокам и сделали гифки.

В возрасте 35+ редко можно встретить очень жирную или проблемную, как у подростков, кожу. Прыщи могут появляться у некоторых женщин только во второй половине цикла или с началом климакса.

Многие работают в офисах с кондиционированным воздухом, зимой он пересушен и в квартирах из-за отопления, а на улице — из-за мороза. Летом мы «жаримся» на солнце, чтобы получить желанный цвет лица. В итоге у большинства женщин возраста 35+ кожа становится суше, возникают первые признаки старения: пигментные пятна, сосудистые звездочки (купероз), морщинки. И основное воздействие при уходе направлено на борьбу и профилактику именно таких проблем. Что делать? Объясняем.

1. Выберите средство для умывания вместе с косметологом и используйте его правильно

Первый важный этап в уходе — очищение. Особенно оно важно вечером, когда нужно смыть с лица не только косметику, но и кожное сало, пыль и грязь, накопившиеся за день.

Умываться нужно так:

1. Сперва средство «размыливаем» между пальцами с помощью воды.

2. Затем наносим круговыми движениями на лицо и в течение 2−3 минут делаем массажные движения, прорабатывая особенно активно складки у крыльев носа, подбородок, височные области, около- и заушные.

3. Затем качественно смываем средство водой.

4. После каждого контакта кожи лица с водой наносите тоник.

В линейке Herbalife SKIN у тоника удобный распылитель: он позволяет экономично расходовать средство, а не "заливать" ватный диск жидкостью

Мицеллярная вода тоником не является. Она как губка вбирает в себя загрязнения с поверхности кожи, но не нейтрализует их, поэтому ее тоже надо смывать. Только после этого — наносите тоник по типу кожи. Тоник крайне важен: он восстановит рН кожи, успокоит ее и увлажнит. И главное — подготовит к следующему этапу питания и увлажнения.

2. Воздержитесь от скрабов

Скраб — нередкий гость в ванных. Правда, в возрасте 35+ от них желательно отказываться или хотя бы использовать те, в которых содержатся только синтетические скрабирующие частицы. Также скрабы будут полезны только тем, у кого кожа толстая, плотная и с комедонами (угрями). Синтетические частицы меньше травмируют кожу, слегка ее шлифуют, оставляют приятное ощущение «гладкости».

Скрабирование для этой возрастной категории можно отнести к разряду еженедельного ухода за жирной кожей, делать его лучше после ферментного пилинга (отшелушивания верхнего ороговевшего слоя кожи). Сухой коже после 35 лет прекрасно подойдет кислотный — ощущения те же, но травматизации нет.

3. Правильно наносим крем

Главное — это следить за областью «вокруг глаз», куда наносятся только кремы для этой зоны или некоторые универсальные профессиональные средства. Но при этом на их упаковке должно быть указано: «Могут наноситься на периорбитальную зону». Прямо под ресничный край глаз крем наносить нельзя, потому что это может вызвать раздражение.

Правильнее всего наносить кремы вокруг глаз легкими движениями по краю глазницы. Его легко определить — это косточка, которая отлично прощупывается под кожей вокруг глаз.

На все лицо крем наносится тонким слоем. Движения должны не растягивать кожу, а быть легкими, похлопывающими. Важно уделить внимание также шее и области декольте.

Профессиональные кремы как правило очень экономичны в расходе за счет высокой концентрации действующих компонентов. Но даже обычный «крем из магазина» не надо наносить толстым слоем. Любое средство не должно ощущаться кожей, а вот приятное чувство свежести появляться должно.

Ночные кремы также наносятся тонким слоем. Они, как правило, более плотные и насыщенные, поэтому с ними тем более стоит быть аккуратной, иначе утром может появиться отечность.

4. Обращаем внимание на разную косметику: пробуем кремы с SPF и изучаем действие сыворотки

SPF-крем

О важности SPF-фильтра в кремах написано много. Но когда их наносить? Ответ на поверхности: всегда. Особенно правило касается собачниц, дачниц, молодых мам, спортсменок, тренирующихся на улице. Правило простое: хотите сохранить молодость кожи — наносите солнцезащитный крем, даже если идете за хлебом. Средство с SPF убережет кожу от фотостарения: солнечные лучи разрушают коллаген и эластин, обезвоживают клетки кожи и могут спровоцировать рост пигментных клеток, что ведет к появлению опухолей.

Формула действия простая: если число SPF умножить на 15 получится время работы крема. Т.е. крем со степенью защиты 20 будет работать 300 минут (5 часов).

Дневной крем Herbalife SKIN с SPF 30, таким образом, будет защищать нас на протяжении 7,5 часов. То есть почти на весь рабочий день

Более высокую степень защиты наносят после пилингов (даже домашних), на пляже и при некоторых кожных заболеваниях (но насчет этого нужно консультироваться с дерматологом).

В современных кремах, как правило, тоже есть нужные фильтры, и это всегда указано производителем. Если вы планируете отдых пляже, стоит приобрести еще и отдельный крем для тела. Специалисты советуют детский, потому что в нем, как правило, меньше дополнительных компонентов.

Наносить крем рекомендуется за 20−30 мин до выхода на солнце (на лицо — один, а на тело — другой) и не забывать обновлять средство после купания. Загар вы все равно получите, зато меланоме будет сложнее вас «поймать».

Сыворотки

По сути, это концентрат. Хитростей его использования немного: кожа должна быть подготовлена (то есть очищена и увлажнена тоником), а сыворотка соответствовать вашим потребностям: омолаживающая, осветляющая, антиоксидантная, супервитаминная и т.д. Концентрат, как правило, применяется под крем, но вокруг глаз ее можно использовать и самостоятельно. Сыворотку лучше выбирать в гелевой форме: она легче и глубже проникает, более насыщена активными компонентами.

В возрасте 35+ сыворотки можно применять курсами в 2−3 недели. Например: зимой — с отбеливающими компонентами, весной — с витаминами, летом — с увлажняющими элементами, осенью — с антиоксидантами. В каждый сезон достаточно использовать сыворотку только те самые 2−3 недели и чередовать с другими средствами ухода (пилингами, масками).

Сыворотку не обязательно применять всем женщинам после наступления 35 лет, но если вы хотите выглядеть в 50 на «40 с хвостиком», то этим «хвостиком» надо озаботиться уже в 35.

5. «Салонные» процедуры делаем дома

Речь идет в первую очередь о самомассаже: его можно и нужно делать, причем минимум раз в два дня. Это, конечно, не будет классическая салонная процедура, которая длится от 30 до 45 минут, но лучше, чем ничего. Правильно и полезно после очищения кожи 10−15 минут по массажным линиям делать поглаживающие, похлопывающие, щипковые и надавливающие движения. Эти линии проходят от центра лица к периферии, а затем от областей впереди ушей вниз по боковым поверхностям шеи.

Конечно, эффект будет не такой выраженный, как от профессионального массажа, но кровообращение и циркуляция лимфы (жидкости) в клетках все равно улучшится. После 4−5 дней даже 10−15 минутной работы над собой вы можете увидеть, что лицо посвежело.

Для хорошего скольжения эксперты советуют использовать массажные масла (с маркировкой «для лица») или даже просто оливковое масло по влажной коже. Не забывайте, что любое массажное средство надо тщательно смыть. По уже знакомой схеме: средство для умывания плюс тоник.

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