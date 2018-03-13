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Белорус Дмитрий Лобан завоевал серебро Паралимпиады в Пхёнчхане

14.03.2018 09:08 — Разное | Навiны  
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Белорусский атлет Дмитрий Лобан завоевал сегодня на Паралимпийских играх в Пхёнчхане вторую свою серебряную награду.

На вторую строчку в итоговом протоколе соревнований для спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на дистанции 1,1 км белоруса отодвинул лишь фотофиниш — техника посчитала, что первым был все же американец Эндрю Соул.

Ранее Лобан завоевал серебро в биатлоне на дистанции 7,5 км.

Напомним, вчера вторую золотую медаль в копилку белорусской сборной принес

 
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Белорусский атлет Дмитрий Лобан завоевал сегодня на Паралимпийских играх в Пхёнчхане вторую свою серебряную награду.

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