Ford вывел на испытания новое поколение Kuga

Нынешняя Kuga дебютировала в 2012 году (в 2016 году модель была модернизирована) и в Ford уже призадумались о грядущей смене поколений кроссовера, которая ожидается в 2020 году.

На днях шпионам на юге Европы попались первые тестовые «мулы» в кузове нынешней Kuga, слегка укутанные камуфляжной пленкой и используемые для проверки работы компонентов подвески и трансмиссии будущей новинки. Фордовцы тщательно скрывают информацию о новом поколении «паркетника», но кое-какие детали удалось разузнать журналистам британского Auto Express.

Во-первых, новая Kuga окажется крупнее предшественницы, на что намекает удлиненный задний свес, а за основу будет взята платформа от четвертого поколения Focus, премьера которого уже не за горами (она запланирована на апрель). Кроме традиционного набора двигателей новый «паркетник» наверняка получит гибридную установку. Это предусматривает и нынешняя стратегия Ford, согласно которой до 2022 года на рынок должно выйти до 40 различных электрифицированных моделей.

В европейских шоу-румах новая Kuga ожидается не раньше 2020 года, а на рынок ТС и вовсе может попасть гораздо позже — вероятнее всего, завод в Елабуге еще некоторое время будет выпускать кроссоверы прежней генерации.