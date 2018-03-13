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Светлана Сахоненко стала двукратной чемпионкой Паралимпиады в Пхенчхане

14.03.2018 09:11 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Светлана Сахоненко стала двукратной чемпионкой Паралимпийских игр в Пхенчхане.

14 марта Светлана Сахоненко (категория B2) выиграла спринтерскую лыжную гонку на 1,5 км среди спортсменок с нарушениями зрения.

Это уже третья награда 28-летней новополочанки на Паралимпиаде в Пхенчхане. 12 марта она выиграла золото в лыжной гонке на 15 км свободным стилем, а 10 марта завоевала бронзу в спринтерской биатлонной гонке на 6 км.

Напомним, что сегодня серебряным медалистом в лыжном спринте на 1,1 км стал капитан белорусских паралимпийцев Дмитрий Лобан, завоевавший свою вторую награду на Играх в Пхенчхане.

Всего в активе белорусских паралимпийцев в Пхенчхане уже 9 медалей (3 золота, 4 серебра, 2 бронзы).

 
 
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Белоруска Светлана Сахоненко стала двукратной чемпионкой Паралимпийских игр в Пхенчхане.

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