|
Светлана Сахоненко стала двукратной чемпионкой Паралимпиады в Пхенчхане
Белоруска Светлана Сахоненко стала двукратной чемпионкой Паралимпийских игр в Пхенчхане.
14 марта Светлана Сахоненко (категория B2) выиграла спринтерскую лыжную гонку на 1,5 км среди спортсменок с нарушениями зрения.
Это уже третья награда 28-летней новополочанки на Паралимпиаде в Пхенчхане. 12 марта она
Напомним, что сегодня
Всего в активе белорусских паралимпийцев в Пхенчхане уже 9 медалей (3 золота, 4 серебра, 2 бронзы).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Светлана Сахоненко стала двукратной чемпионкой Паралимпийских игр в Пхенчхане.
|
Архив (Разное)
Комментарии