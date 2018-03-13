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В прошлом году ущерб от действий мошенников в Беларуси составил 42,6 миллионов рублей
14.03.2018 09:20 — Разное | Ежедневник
фото: sb.by
Мошенники противоправными действиями в 2017 году нанесли ущерб на общую сумму в 42,6 миллиона рублей. Такие цифры озвучила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
«В прошлом году было возбуждено 4515 уголовных дел о мошенничествах. Если проанализировать, то в 2017 году уголовных дел о мошенничествах было возбуждено на 9% меньше, чем в 2016-м. В суд для рассмотрения было направлено 891 дело», — сообщила Юлия Гончарова в эфире
«1036 человек были привлечены в качестве обвиняемых по уголовным делам Следственного комитета о мошенничествах. Общая сумма ущерба по таким делам в прошлом году составила 42,6 миллиона рублей, следователи возместили ущерба на сумму более 23 миллионов рублей, в том числе и через арест имущества. Удалось возместить на 76% ущерба больше, чем годом ранее. В реальных цифрах это на 13,2 миллиона рублей больше, чем в 2016 году», — констатировала официальный представитель СК.
Кроме того, она обратила внимание, что 27,5% всех уголовных дел в стране по статье «мошенничество» возбуждается в Минске.
«В этом году уже возбуждено 738 уголовных дел о мошенничествах, 156 дел направлено в суд. Ущерб, который за пару месяцев насчитали следователи, составил около 6 миллионов рублей», — заключила Юлия Гончарова.
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Мошенники противоправными действиями в 2017 году нанесли ущерб на общую сумму в 42,6 миллиона рублей. Такие цифры озвучила официальный представитель Следственного...
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