Даже за три миллиона долларов: какие дома чиновники и бизнесмены продают в Дроздах

Коттеджная застройка в Дроздах начала формироваться в 2000-х годах, когда на выделенных президентом участках стали массово строиться чиновники. Некоторые из них до сих пор живут здесь, кто-то переписал дома на детей и родственников, а кто-то захотел распрощаться с «комфортом загородной жизни в городе» и с «соседями, близкими по социальному статусу».

REALTY.TUT.BY сделал подборку домов, которые сейчас продаются в Дроздах.

На улице Покровской

Особняк площадью 280 квадратных метров, двухуровневый. Строился, как и большинство коттеджей чиновников, в 2006 году.

На втором уровне не во всех помещениях есть отделка. Участок — 9 соток. Хотят за дом 900 тысяч долларов.

В Золотом переулке

В Дроздах восемь переулков — Покровский, Тихий, Соловьиный, Даровский, Озерный, Агатовый, Изумрудный и Золотой. В последних трех — самая большая концентрация домов чиновников. Сейчас в Золотом переулке продают особняк площадью 540 квадратных метров. Год постройки — 2006-й. Площадь участка в объявлении не указана.

В доме восемь жилых комнат, в каждой спальне есть санузел с ванной или душевой кабиной, говорится в объявлении. На первом этаже расположена гостиная в 85 квадратных метров, которая имеет отдельный вход с улицы, а также вход из холла дома.

В доме также есть бассейн с подсветкой и водяной пушкой. Гараж рассчитан на одну машину.

Особняк продают за 1,5 миллиона долларов.

В Соловьином переулке

Коттедж, готовый на 80% и без чистовой отделки, продают в Соловьином переулке. Площадь дома — 460 квадратных метров, участка — 8 соток.

Стены из клинкерного кирпича, кровля — сланцевая. Год постройки — 2012-й.

В объявлении говорится, что внутренне пространство подготовлено под отделку и в качестве иллюстраций выложено несколько эскизов, как это может выглядеть.

Коттедж продается за 1,05 миллиона долларов.

В Покровском переулке

Особняк площадью 700 квадратных метров. Год постройки не указан.

На первом этаже расположены кухня-гостиная с жилой комнатой и открытой террасой, на втором — три спальни с гардеробными и ванной комнатой.

На цокольном этаже расположены комплекс СПА, бассейн, сауна с душевой, массажный кабинет. На этаже также есть помещение для домашнего кинотеатра. Участок — 9 соток. Гараж на две машины.

Цена — 1,47 миллионов долларов.

На улице Тихой

Самое дорогое предложение в Дроздах — особняк на улице Тихой. За него хотят 2,99 миллиона долларов.

Площадь дома — 630 квадратных метров. Участок в 12 соток «расположен в глубине застройки, в одном из обособленных камерных местечек», говорится в объявлении.

И вообще, тот, кто купит этот дом, будет жить в «самой дорогой коттеджной застройке в столице среди людей, близких по социальному статусу». При этом гарантируется, что предлагаемый особняк вписывается в «стилевое единство архитектурного ансамбля соседних домов».

В доме четыре уровня и в нем есть все — спальни и жилые комнаты, гостиные, гардеробные, каминный и фитнес-залы.