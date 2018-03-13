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На Игналинской АЭС скрыли от общества инцидент

14.03.2018 09:28 — Разное | Навiны  
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В конце минувшего года на Игналинской АЭС произошел инцидент, о котором администрация станции не сообщила.

Как пишет 15min.lt, при извлечении радиоактивных отходов из старых хранилищ и их переносе в новые, выяснилось, что их радиоактивный уровень выше, чем предполагали подсчеты. Если бы отходы из реакторов, как планировали, были помещены в контейнеры, то могла произойти определенная реакция.

12 марта состоялось экстренное совещание руководства АЭС, решали, что делать с возникшей проблемой.

 
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В конце минувшего года на Игналинской АЭС произошел инцидент, о котором администрация станции не сообщила.

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