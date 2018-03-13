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На Игналинской АЭС скрыли от общества инцидент
В конце минувшего года на Игналинской АЭС произошел инцидент, о котором администрация станции не сообщила.
Как пишет
12 марта состоялось экстренное совещание руководства АЭС, решали, что делать с возникшей проблемой.
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В конце минувшего года на Игналинской АЭС произошел инцидент, о котором администрация станции не сообщила.
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