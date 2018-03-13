Российские военные готовят к испытаниям 200-тонную ядерную ракету

Подготовку к испытаниям новейшей и самой мощной ядерной ракеты России показал телеканал «Звезда». На видео можно хорошо разглядеть саму ракету и предназначенную для нее пусковую шахту, расположенную на первом государственном испытательном космодроме.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, что в ходе бросковых испытаний планируется отработать более 50 задач, которые позволят подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки, отработать режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска ракеты, экспериментально подтвердить безопасность функционирования конструкции ракеты и ее систем, а также агрегатов и систем пусковой установки, подтвердить надежность систем и агрегатов наземного стартового комплекса.

Первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов отметил, что «Сармат» по своим характеристикам превосходит все существующие типы межконтинентальных баллистических ракет. При весе более 200 тонн, она имеет укороченный активный участок полета, обладает повышенными возможностями по преодолению противоракетной обороны, способна нести боезаряды большой массы и огромной мощности.