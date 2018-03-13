ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вышел трейлер продолжения "Фантастических тварей". Узнайте среди героев молодого Дамблдора

14.03.2018 09:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Студия Warner Bros. выпустила первый тизер-трейлер фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», продолжения картины «Фантастические твари и где они обитают» 2016 года, сообщает Meduza.

Действие картины разворачивается в 1927 году. Профессор Дамблдор и его бывший студент Ньют Саламандер (в его роли снимается Эдди Редмэйн) отправляются на поиски беглого преступника Геллерта Грин-де-Вальда, их ждут невероятные сказочные приключения и новые знакомства с обитателями магического мира.

«Преступления Грин-де-Вальда» выйдут в ноябре 2018 года. Как и первую часть «Фантастических тварей», новый фильм снял режиссер Дэвид Йейтс.

Читайте также

Netflix выпустил единственный тизер нового фильма во вселенной «Монстро»
Винни-Пух возвращается: вышел трейлер нового фильма «Кристофер Робин»

***

Кстати, для пользователей своего приложения AFISHA.TUT.BY проводит новый розыгрыш, где можно получить бесплатно билеты на концерт Hot & Top. Europa Plus TV в Минске. Мероприятие состоится на сцене «Минск-Арены» 8 апреля. Билеты уже в продаже, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 16 марта.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студия Warner Bros. выпустила первый тизер-трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", продолжения картины "Фантастические твари и где они...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Четыре главных совета, которые Хокинг дал человечеству
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика