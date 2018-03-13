Студия Warner Bros. выпустила первый тизер-трейлер фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», продолжения картины «Фантастические твари и где они обитают» 2016 года, сообщает Meduza.

Действие картины разворачивается в 1927 году. Профессор Дамблдор и его бывший студент Ньют Саламандер (в его роли снимается Эдди Редмэйн) отправляются на поиски беглого преступника Геллерта Грин-де-Вальда, их ждут невероятные сказочные приключения и новые знакомства с обитателями магического мира.

«Преступления Грин-де-Вальда» выйдут в ноябре 2018 года. Как и первую часть «Фантастических тварей», новый фильм снял режиссер Дэвид Йейтс.

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