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Бьорндален не поддержал бойкот этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени

14.03.2018 09:54 — Разное | Tut.by  
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Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален считает, что бойкот этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени ни к чему не приведет. Слова норвежца приводит агентство DPA.

Фото: facebook.com/OleEinarBjoerndalen

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение оставить этап Кубка мира по биатлону в Тюмени в календаре сезона-2017/18. Сборные Чехии, США, Канады, Украины и шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон ранее отказались участвовать в российском этапе Кубка мира.

Кроме того, Украина и вовсе приняла решение бойкотировать международные турниры по всем видам спорта, которые проводятся на территории России.

— Россия — государство-агрессор, которое оккупировало часть нашей территории. Россия — государство, где употребление допинга стало одним из элементов национальной спортивной политики, — заявил 13 марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

— Я понимаю людей, которые не поедут туда, — сказал Бьорндален. — Я не считаю, что бойкот приведет к решению проблемы. Три сборные не поедут, пять-шесть спортсменов выступили против бойкота, многие сохранили нейтралитет. Это трудное решение, и я понимаю обе стороны.

Ранее против бойкота выступили ведущие атлеты, среди которых пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад, чемпионка мира финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, четырехкратный призер Игр, чемпион мира австриец Доминик Ландертингер и норвежцы Эмил-Хегле Свендсен и Йоханнес Бё.

Бьорндален за карьеру завоевал 45 медалей на чемпионатах мира (из них 20 золотых) и 13 олимпийских наград (8 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую). Шесть раз норвежец выигрывал Кубок мира (1997/98, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09) и еще дважды становился вторым в общем зачете. Бьорндален 133 раза становился первым в гонках на этапах Кубка мира, 74 раза — вторым, 44 — третьим, на его счету 94 победы в личных гонках, что является рекордом. 44-летнему Бьорндалену не удалось отобраться на Олимпиаду в Пхенчхане, так как на Кубке мира в этом сезоне он показывал худшие результаты, чем его товарищи по команде.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.

 
 
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Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален считает, что бойкот этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени ни к чему не приведет.

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