Бьорндален не поддержал бойкот этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален считает, что бойкот этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени ни к чему не приведет. Слова норвежца приводит агентство DPA .

Фото: facebook.com/OleEinarBjoerndalen

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение оставить этап Кубка мира по биатлону в Тюмени в календаре сезона-2017/18. Сборные Чехии, США, Канады, Украины и шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон ранее отказались участвовать в российском этапе Кубка мира.

Кроме того, Украина и вовсе приняла решение бойкотировать международные турниры по всем видам спорта , которые проводятся на территории России.

— Россия — государство-агрессор, которое оккупировало часть нашей территории. Россия — государство, где употребление допинга стало одним из элементов национальной спортивной политики, — заявил 13 марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

— Я понимаю людей, которые не поедут туда, — сказал Бьорндален. — Я не считаю, что бойкот приведет к решению проблемы. Три сборные не поедут, пять-шесть спортсменов выступили против бойкота, многие сохранили нейтралитет. Это трудное решение, и я понимаю обе стороны.

Ранее против бойкота выступили ведущие атлеты, среди которых пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад , чемпионка мира финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, четырехкратный призер Игр, чемпион мира австриец Доминик Ландертингер и норвежцы Эмил-Хегле Свендсен и Йоханнес Бё.

Бьорндален за карьеру завоевал 45 медалей на чемпионатах мира (из них 20 золотых) и 13 олимпийских наград (8 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую). Шесть раз норвежец выигрывал Кубок мира (1997/98, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09) и еще дважды становился вторым в общем зачете. Бьорндален 133 раза становился первым в гонках на этапах Кубка мира, 74 раза — вторым, 44 — третьим, на его счету 94 победы в личных гонках, что является рекордом. 44-летнему Бьорндалену не удалось отобраться на Олимпиаду в Пхенчхане, так как на Кубке мира в этом сезоне он показывал худшие результаты, чем его товарищи по команде.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.