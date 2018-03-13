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В Италии из-за английской бомбы эвакуировали город
Чрезвычайное происшествие стало причиной глобального переполоха, который произошел в итальянском городе Фано.
Дело в том, что во время реконструкции набережной (город омывает Адриатическое море) наткнулись на авиабомбу времен Второй мировой войны.
Как отмечается, вес снаряда, который был произведен в Великобритании, составляет 225 килограммов.
Мэр города сообщил на своей странице в социальной сети, что все горожане должны собрать необходимые вещи и покинуть свои дома.
Местные СМИ сообщают, что из зоны радиусом двух километров спасатели эвакуировали 23 тыс. человек.
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Чрезвычайное происшествие стало причиной глобального переполоха, который произошел в итальянском городе Фано. Дело в том, что во время реконструкции набережной...
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