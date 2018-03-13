Ямайский певец обвиняет Майли Сайрус в плагиате и требует $300 миллионов. А вы как думаете?

Ямайский певец подал в США в суд на американскую поп-звезду Майли Сайрус, обвинив ее в плагиате песни, сообщает ТАСС. По информации агентства Reuters, истец требует компенсацию в размере 300 миллионов долларов.

Отмечается, что Майкл Мэй, сочиняющий и исполняющий музыку в стиле дансхолл под псевдонимом Flourgon, обратился с иском в суд в Манхэттене. По его словам, Сайрус использовала в своей песне We Can’t Stop некоторые слова и музыкальную структуру его композиции под названием We Run Things, которую он написал в 1988 году. Мэй заявил, что песня американской певицы наполовину состоит из идей, придуманных им.

1. Miley Cyrus — We Can’t Stop

2. Flourgon — We Run Things

Как утверждается в иске, Сайрус обязана успехом своей композиции, которая в августе 2013 года достигла второго места в чарте Billboard в США, «уникальному, изобретательному и оригинальному контенту», сочиненному ямайцем 30 лет назад.

Мэй также заявил, что, помимо компенсации в размере 300 миллионов долларов, просит суд наложить запрет на дальнейшее распространение, продажу и исполнение сингла We Can’t Stop, отмечает Reuters . Ответчиками в иске значатся Сайрус и ее звукозаписывающий лейбл RCA Records, принадлежащий корпорации Sony. Ни певица, ни Sony пока никак не прокомментировали ситуацию.

Родившаяся в 1992 году в Нэшвилле (штат Теннесси) Майли Сайрус получила известность как исполнительница главной роли в подростковом сериале «Ханна Монтана» (Hannah Montana, 2006−2011). Впоследствии она стала поп-певицей, записав и выпустив к настоящему моменту шесть альбомов, последний из которых вышел в сентябре 2017 года. Сайрус также снимается в кино. Американский журнал Time дважды включал ее в список 100 самых влиятельных людей в мире.

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