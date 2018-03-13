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Ямайский певец обвиняет Майли Сайрус в плагиате и требует $300 миллионов. А вы как думаете?
Ямайский певец подал в США в суд на американскую поп-звезду Майли Сайрус, обвинив ее в плагиате песни,
Отмечается, что Майкл Мэй, сочиняющий и исполняющий музыку в стиле дансхолл под псевдонимом Flourgon, обратился с иском в суд в Манхэттене. По его словам, Сайрус использовала в своей песне We Can’t Stop некоторые слова и музыкальную структуру его композиции под названием We Run Things, которую он написал в 1988 году. Мэй заявил, что песня американской певицы наполовину состоит из идей, придуманных им.
1. Miley Cyrus — We Can’t Stop
2. Flourgon — We Run Things
Как утверждается в иске, Сайрус обязана успехом своей композиции, которая в августе 2013 года достигла второго места в чарте Billboard в США, «уникальному, изобретательному и оригинальному контенту», сочиненному ямайцем 30 лет назад.
Мэй также заявил, что, помимо компенсации в размере 300 миллионов долларов, просит суд наложить запрет на дальнейшее распространение, продажу и исполнение сингла We Can’t Stop, отмечает
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Причиной жалобы стала песня Сайрус под названием We Can't Stop с ее четвертого студийного альбома Bangerz, вышедшего в свет в 2013 году.
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