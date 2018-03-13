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Умер Стивен Хокинг

14.03.2018 10:02 — Разное | Ежедневник  
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Умер Стивен Хокинг

фото: tass.ru

Британский физик Стивен Хокинг умер на 77-м году жизни. Информацию подтвердила семья ученого.

Хокинг — физик-теоретик, известный популяризатор науки. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

Широкую известность Хокинг получил после того, как в апреле 1988 года была опубликована его научно-популярная книга «Краткая история времени». Она переведена на десятки языков и издана общим тиражом более 10 миллионов экземпляров. Ученый много внимания уделял и таким актуальным проблемам человечества, как глобальное потепление, состояние окружающей среды и социальное неравенство, пишет lenta.ru.

Главный научный результат Хокинга связан с описанием излучения черных дыр. Он высказал гипотезу о том, что черные дыры малой массы теряют энергию, испуская излучение по своему горизонту событий, и, в конце концов, «умирают».

Большую часть жизни физик провел в инвалидном кресле. Признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу, стали проявляться у Хокинга в начале 1960-х, когда ему было чуть больше 20 лет. В 1985 году Стивен Хокинг перенес операцию на гортани, которой невозможно было избежать из-за осложнившейся пневмонии. С тех пор Стивен полностью перестал разговаривать, но продолжал активно контактировать с коллегами при помощи синтезатора речи, разработанного его друзьями – инженерами Кембриджского университета - специально для него.

 
 
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Британский физик Стивен Хокинг умер на 77-м году жизни. Информацию подтвердила семья ученого.

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