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На открытии торгов в среду евро существенно укрепляется

14.03.2018 10:42 — Разное | Навiны  
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На открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду серьезно укрепляется евро.

Так, европейская валюта добавляет 0,0155 пункта и торгуется на уровне 2,4287 белорусского рубля.

Российская валюта теряет в весе 0,0024 пункта — 3,4386 белорусского рубля за 100 российских.

А вот американская валюта торгуется пока на рубеже вчерашнего дня — 1,9585 белорусского рубля.

 
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На открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду серьезно укрепляется евро. Так, европейская валюта добавляет 0,0155 пункта и торгуется на уровне 2,4287...

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