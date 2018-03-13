|
На открытии торгов в среду евро существенно укрепляется
На открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду серьезно укрепляется евро.
Так, европейская валюта добавляет 0,0155 пункта и торгуется на уровне 2,4287 белорусского рубля.
Российская валюта теряет в весе 0,0024 пункта — 3,4386 белорусского рубля за 100 российских.
А вот американская валюта торгуется пока на рубеже вчерашнего дня — 1,9585 белорусского рубля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду серьезно укрепляется евро. Так, европейская валюта добавляет 0,0155 пункта и торгуется на уровне 2,4287...
|
Архив (Разное)
Комментарии