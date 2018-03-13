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Raspberry Pi представила микрокомпьютер с Wi-Fi 5 ГГц за 35 долларов

14.03.2018 10:54 — Разное | Tut.by  
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Компания Raspberry Pi представила обновленную версию мини-компьютера под названием Raspberry Pi 3 Model B+. Модель является улучшенной версией устройства 2016 года, пишет The Verge.

Обновленный гаджет оснащается более быстрым 4-ядерным процессором Broadcom BCM2837B0 частотой в 1,4 ГГц, Bluetooth-модулем версии 4.2, а также двухдиапазонным Wi-Fi с поддержкой сетей на частоте в 5 ГГц.

Кроме того, аппарат поддерживает гигабитный Ethernet через USB 2.0, PoE и оснащается улучшенной системой управления температурой. В продажу устройство поступит по цене в 35 долларов.

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Модель является улучшенной версией устройства 2016 года.

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