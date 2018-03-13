В Гренландии обнаружили мозг животного, жившего 500 млн лет назад

Группа ученых из Великобритании, Дании и Южной Кореи обнаружила на севере Гренландии окаменелые останки древнего морского членистоногого Kerygmachela kierkegaardi. На камнях сохранились отпечатки структуры мозга животного, обитавшего на Земле полмиллиарда лет назад. Это позволило исследователям выдвинуть новую гипотезу об эволюции нервной системы беспозвоночных, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Nature Communications.

У общего предка позвоночных и беспозвоночных животных мозг еще не имел трехчастной структуры, делают выводы члены группы под руководством Якоба Винтера из Университета Бристоля и Тхэён Пака из Корейского института полярных исследований.

Мозг Kerygmachela kierkegaardi, названного в честь датского философа Сёрена Кьеркегора (1813−1855), состоит из одного отдела. Ученые полагают, это свидетельствует о том, что мозг из трех отделов у позвоночных и беспозвоночных развился в процессе эволюции независимо друг от друга.

«Kerygmachela является важным недостающим звеном между членистоногими и их ближайшими родичами — тихоходками и онихофорами (мозг которых также не разделен на три части)», — заявил Винтер датскому порталу научных новостей videnskab.dk.

Представители вида Kerygmachela kierkegaardi жили во время Кембрийского периода и были морскими хищниками, достигавшими 20 см в длину. Внешне они напоминали мокриц, перемещавшихся под водой благодаря 22 «плавникам», расположенным по бокам продолговатого тела, которое на одном конце заканчивалось длинных хвостовым шипом, а на другом — парой шипов-конечностей, использовавшихся для того, чтобы хватать и отправлять в пасть жертву.

Изученный окаменелый образец животного смог многое рассказать ученым и о строении глаз Kerygmachela kierkegaardi, которые имели уже достаточно сложную фасетчатую структуру. Раньше считалось, что в процессе эволюции такие глаза у членистоногих появились в более позднее время.

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