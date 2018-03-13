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Беларусь планирует добывать нефть в Африке
14.03.2018 10:52 — Разное | Ежедневник
фото: sb.by
Беларусь планирует принять участие в добыче полезных ископаемых в странах Африки, в том числе нефти и золота, сообщил управляющий делами президента Виктор Шейман в интервью телеканалу «Беларусь 1».
«В этом году будем разрабатывать месторождения (полезных ископаемых – ИФ) в Судане, Зимбабве, Мозамбике. Я думаю, в следующем году, возможно, конец этого года - Экваториальная Гвинея и Конго (Браззавиль)», - сказал Шейман, пишет
Он, в частности, сообщил, что принято решение о создании совместного предприятия в Зимбабве по горной добыче.
«Мы будем заниматься широким спектром полезных ископаемых. Что найдем – то будем добывать. Нам дано добро (властями Зимбабве – ред.) работать по нефти. Будем заниматься геологоразведкой и, если найдем, добычей нефти, геологоразведкой и добычей газа, других полезных ископаемых, включая и золото, и платину, и редкоземельные металлы», - уточнил Виктор Шейман.
Кроме того, по его словам, «плотно сейчас идет работа с соответствующими структурами и с руководством Конго (Браззавиль)».
«Скорее всего, в Конго мы сможем войти в добычу нефти. Для нас интерес представляет и Экваториальная Гвинея. Там нас интересует добыча полезных ископаемых, в том числе добыча нефти», - заявил Шейман.
Также прорабатывается вопрос участия в добыче золота в Судане, отметил он.
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Беларусь планирует принять участие в добыче полезных ископаемых в странах Африки, в том числе нефти и золота, сообщил управляющий делами президента Виктор Шейман...
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