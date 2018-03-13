ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дворкович: в России дефицит молока

14.03.2018 11:03 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A
Дворкович: в России дефицит молока

Производство молока в России планируется расширить, так как для удовлетворения потребностей населения не хватает 25% от общего производимого объема.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на аграрной конференции 13 марта в ходе поездки в тавропольский край. Он отметил, что необходимо довести производство молока до 40 миллионов тонн в год.

На данное время в стране производится порядка 31 миллиона тонн молока в год, недостающие объемы компенсируются поставками из Беларуси.

«Белорусы, конечно, этим довольны, но мы хотели бы сами достичь необходимых объемов». - сзаявил Дворкович, добавив, что на производство молока в 2018 году будут брошены «все силы».

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Производство молока в России планируется расширить, так как для удовлетворения потребностей населения не хватает 25% от общего производимого объема.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
МВД продает спецавто из кортежа Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика