Дворкович: в России дефицит молока

Производство молока в России планируется расширить, так как для удовлетворения потребностей населения не хватает 25% от общего производимого объема.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на аграрной конференции 13 марта в ходе поездки в тавропольский край. Он отметил, что необходимо довести производство молока до 40 миллионов тонн в год.

На данное время в стране производится порядка 31 миллиона тонн молока в год, недостающие объемы компенсируются поставками из Беларуси.

«Белорусы, конечно, этим довольны, но мы хотели бы сами достичь необходимых объемов». - сзаявил Дворкович, добавив, что на производство молока в 2018 году будут брошены «все силы».