Пять советов по питанию для курильщиков

« Здоровье Mail.ru » рассказывает об исследованиях, где эффект от поедания яблок, соевых продуктов или брокколи проверили на курильщиках. Но полезнее всего для здоровья, конечно, вообще не курить.

Помидоры и яблоки для бывших курильщиков

Можно ли как-то компенсировать вред, нанесенный легким долгими годами курения? Ученые из Университета Джонса Хопкинса считают , что в этом поможет диета, богатая томатами, яблоками и бананами. В 2002 году исследователи отобрали для наблюдения 680 человек, средний возраст которых был 45 лет. Из всех участников 40% когда-то курили, но на момент начала исследования бросили.

Ученые измерили у испытуемых жизненную емкость легких — количество воздуха, которое они могли выдохнуть при максимально быстром и сильном выдохе. Этот показатель демонстрирует, в каком состоянии находятся легкие. Затем участников отпустили, чтобы вернуться к ним через 10 лет.

В 2012 году ученые вновь измерили жизненную емкость легких, а также расспросили участников об образе жизни: что ели, что пили, какие витамины принимали, продолжали курить или нет. Оказалось, что у бывших курильщиков, которые ели много помидоров и фруктов (особенно яблок) жизненная емкость легких снижалась медленнее. Исследователи сделали вывод, что вещества, содержащиеся в яблоках и томатах, помогают устранить повреждения, нанесенные сигаретами. Но живительный эффект фруктов и овощей был замечен только у экс-курильщиков: ни нынешним курильщикам, ни тем, кто никогда не курил, помидоры и яблоки не помогали улучшить состояние легких.

Соя против ХОБЛ

Кроме рака легких, у курильщиков часто развивается хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Это неприятное и опасное заболевание, которое проявляется одышкой, хроническим кашлем с мокротой. В запущенных случаях ХОБЛ вызывает сильнейший дискомфорт даже при подъеме по лестнице, а кашель во время обострения может довести до реанимации.

Главный способ избежать хронической обструктивной болезни легких — бросить (или не начинать) курить. Но если вы уже курите и пока не отказались от табака, изменения в диете могут помочь с профилактикой ХОБЛ. Японские ученые предлагают использовать для этого соевые продукты. В Японии, как известно, люди едят много продуктов из сои: тофу, ростки, суп мисо, соевый соус, соевое молоко. Исследователи решили проверить, есть ли связь между количеством соевых продуктов в рационе и частотой развития ХОБЛ.

Они проанализировали диету 278 пациентов 50−75 лет с диагнозом ХОБЛ, и 340 здоровых людей того же возраста из контрольной группы. Также ученые проверили у всех участников состояние легких с помощью функциональных тестов. Выяснилось, что люди со здоровыми легкими ели гораздо больше соевых продуктов, чем заболевшие ХОБЛ. Высокое потребление сои оказалось также связано с более высокой жизненной емкостью легких. Ученые сделали вывод, что в соевых продуктах содержатся противовоспалительные вещества, которые могут защитить легкие курильщиков от разрушительного действия табака.

Курильщикам нужен витамин С

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Курение — это оксидативный стресс для организма: в организме появляется слишком много свободных радикалов, вредных для здоровья. Борются со свободными радикалами антиоксиданты — в частности, витамин Е. Но оказалось, что для курильщика недостаточно получать адекватное количество витамина Е из пищи. Чтобы этот антиоксидант справлялся с действием сигарет, ему нужна помощь витамина С.

Участников исследования Орегонского университета попросили три месяца придерживаться специальной диеты с низким содержанием овощей и фруктов — это было нужно, чтобы создать у них дефицит витамина С. Затем часть испытуемых получила добавки с витамином С, а другая часть — плацебо.

У курильщиков, которые принимали добавки с витамином С, скорость «расхода» витамина Е была такой же, как у некурящих. А вот у тех курильщиков, что принимали плацебо и имели дефицит витамина С, витамин Е исчезал на 25−45% быстрее.

А это значит, что курящим людям нужно не только обеспечить себе из пищи достаточное количество антиоксиданта — витамина Е, но и есть достаточно фруктов и овощей с витамином С. Можно поступить и проще — принимать добавки с обоими витаминами (но перед приемом любых биодобавок стоит проконсультироваться с врачом).

Зеленый чай и рак легких

Исследование по влиянию зеленого чая на риск развития рака легких провели в Тайване. Мало того, что жители этого острова горячо любят зеленый чай — этот напиток еще известен своими антиоксидантными свойствами. Поэтому ученые решили проверить, помогает ли регулярное употребление зеленого чая курильщикам защитить себя от рака.

Для этого они пригласили в исследование 170 людей, уже заболевших раком легких, и 340 здоровых добровольцев. Всех участников подробно опросили об их диете, употреблении зеленого чая, количестве выкуриваемых сигарет, семейной истории рака легких.

Выяснилось, что именно привычка пить зеленый чай у курильщиков сильно снижает риск развития опухоли. Люди, которые курили и не пили зеленый чай вообще, заболевали раком легких в 12,7 раз чаще курильщиков, которые выпивали хотя бы чашку напитка в день.

Так что, вероятно, есть смысл заменить «кофе и сигареты» на «зеленый чай и сигареты» — если не получается бросить курить совсем, то так вы хотя бы можете снизить риск развития рака легких.

Еще один аргумент в пользу брокколи

Фото: pixabay.com

Брокколи — это очень полезно. Многочисленные исследования показывают, что брокколи в рационе помогает уменьшить риск развития рака. Но есть еще один интересный факт: брокколи особенно хорошо защищает от рака курильщиков, и еще лучше — бывших курильщиков.

Ученые под руководством Ли Танга из Онкологического института Розвелла Парка изучали , как действуют овощи семейства крестоцветных (в него входят, в частности, брокколи, цветная и обычная капуста) на риск развития рака легких у курильщиков.

Они исследовали пациентов с раком легких и здоровых людей из контрольной группы. Исследователи учли, как долго и интенсивно участники курят, какие овощи из семейства крестоцветных едят и в каком виде — сыром или приготовленном.

Выяснилось, что брокколи и капуста приносят большую пользу и нынешним, и бывшим курильщикам — их риск заболеть раком легких снижается на 20−55%. Судя по всему, эти овощи максимально полезны тем, кто уже бросил курить, и тем, кто курит очень много. Крестоцветные в сыром виде оказались более эффективны для профилактики рака, чем приготовленные овощи. «Брокколи — не лекарство, но для тех курильщиков это хоть что-то. Но, конечно, те, кто все-таки откажется от курения, получат намного больше пользы от этих овощей», — говорит Ли Танг.