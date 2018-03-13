ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк продал валютных облигаций всего на 12,3 млн долларов

14.03.2018 11:14 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Национальный банк Беларуси реализовал валютные облигации более чем на 12 млн долларов в ходе очередного аукциона при планируемом объеме операций 100 млн долларов.

Нацбанк продал валютных облигаций всего на 12,3 млн долларов

Аукцион процентных ставок, в ходе которого размещался выпуск облигаций Нацбанка, номинированных в инвалюте, со сроком обращения 365 дней, состоялся 13 марта, пишет БелаПАН.

К аукциону были допущены заявки, содержащие 16 предложений от 12 участников со ставками от 3,7000% до 4,4998% годовых на общую сумму 105,84 млн долларов США.

Белорусские власти уже в самом начале нового года полезут в долги

Нацбанком принято решение установить фактический объем размещения в сумме 12,30 млн долларов США, средневзвешенная ставка составила 3,7667% годовых, удовлетворено 7 предложений от 6 участников.

Планируемый объем операций на следующий аукцион по размещению облигаций Национального банка, номинированных в иностранной валюте, который будет проведен 27 марта, определен в 100 млн долларов США.

С января 2017 года Нацбанк перешел к размещению валютных облигаций в формате проведения аукционов процентных ставок — для привлечения средств в иностранной валюте на условиях, максимально приближенных к рыночным. До этого облигации размещались после прямых переговоров.

 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный банк Беларуси реализовал валютные облигации более чем на 12 млн долларов в ходе очередного аукциона при планируемом объеме операций 100 млн долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Дворкович: в России дефицит молока
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика