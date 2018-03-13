Нацбанк продал валютных облигаций всего на 12,3 млн долларов

Национальный банк Беларуси реализовал валютные облигации более чем на 12 млн долларов в ходе очередного аукциона при планируемом объеме операций 100 млн долларов.

Аукцион процентных ставок, в ходе которого размещался выпуск облигаций Нацбанка, номинированных в инвалюте, со сроком обращения 365 дней, состоялся 13 марта, пишет БелаПАН .

К аукциону были допущены заявки, содержащие 16 предложений от 12 участников со ставками от 3,7000% до 4,4998% годовых на общую сумму 105,84 млн долларов США.

Нацбанком принято решение установить фактический объем размещения в сумме 12,30 млн долларов США, средневзвешенная ставка составила 3,7667% годовых, удовлетворено 7 предложений от 6 участников.

Планируемый объем операций на следующий аукцион по размещению облигаций Национального банка, номинированных в иностранной валюте, который будет проведен 27 марта, определен в 100 млн долларов США.

С января 2017 года Нацбанк перешел к размещению валютных облигаций в формате проведения аукционов процентных ставок — для привлечения средств в иностранной валюте на условиях, максимально приближенных к рыночным. До этого облигации размещались после прямых переговоров.