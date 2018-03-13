Белорусы забирают деньги с валютных вкладов и несут на рублевые депозиты

Рублевые вклады белорусов в феврале номинально продолжили расти, а валютные — по-прежнему сокращаются. Это следует из февральской статистики Нацбанка по денежно-кредитному рынку.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В феврале рублевые депозиты выросли на 75,4 миллиона рублей (за январь этого года — на 65,1 миллиона рублей, за декабрь — на 6,4 миллиона рублей, за ноябрь — на 24,1 миллиона рублей, за октябрь — на 29,7 миллиона, а за сентябрь — на 39,5 миллиона). На начало марта вклады в рублях составили 3 миллиарда 481,4 миллиона рублей.

Депозиты в валюте в прошлом месяце сократились на 66,1 миллиона долларов (для сравнения: за январь этого года — на 14,1 миллиона долларов, за декабрь — на 36,2 миллиона долларов, за ноябрь — на 17,1 миллиона долларов, за октябрь — на 23,8 миллиона, за сентябрь — на 39,3 миллиона). На начало марта вклады в валюте составили 6 миллиардов 609,2 миллиона долларов.