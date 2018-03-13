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Белорусы забирают деньги с валютных вкладов и несут на рублевые депозиты
Рублевые вклады белорусов в феврале номинально продолжили расти, а валютные — по-прежнему сокращаются. Это следует из февральской
В феврале рублевые депозиты выросли на 75,4 миллиона рублей
Депозиты в валюте в прошлом месяце сократились на 66,1 миллиона долларов (для сравнения: за январь этого года — на 14,1 миллиона долларов, за декабрь — на 36,2 миллиона долларов, за ноябрь — на 17,1 миллиона долларов, за октябрь — на 23,8 миллиона, за сентябрь — на 39,3 миллиона). На начало марта вклады в валюте составили 6 миллиардов 609,2 миллиона долларов.
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Рублевые вклады белорусов в феврале номинально продолжили расти, а валютные - по-прежнему сокращаются.
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