Что скрывается под униформой сотрудника ГАИ? Беседа с начальником Каменецкого ГАИ Нелиповичем

Конфликты простых людей с сотрудниками милиции благодаря «активной» позиции некоторых граждан стали регулярной «нередкостью». Глобальная сеть Интернет буквально пестрит материалами, на которых «умные юристы», «правоведы» и «знающие законы» учат сотрудников ГАИ, как нужно работать.



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Участниками конфликтов, как правило, становятся амбициозные граждане с обостренным пониманием значимости своего «я» и «зрители» принимают сторону одного из участников конфликта, в большинстве случаев, простого гражданина.

Репортажи и монологи блогеров в интернете, как правило, снятые на телефон или экшн-камеру носят однобокий характер подачи информации и больше показывают эмоциональную сторону, чем, что на самом деле и почему случилось.



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Неэтичные поступки (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, нарушение ПДД, непрофессионализм) отдельных сотрудников только подливают масла в огонь, сжигая понимание происходящего и здравый смысл.

Эмоциональная, однобокая подача информации ЮТУБерами и отсутствие «ответа» с другой стороны, очевидно, приводят к информационному вакууму и к неуправляемому формированию негативного имиджа сотрудника МВД в сознании людей. В общении простого люда редко услышишь хорошее слово о работнике милиции. Очевидно, специфичность социальной группы людей (простые граждане или заключенные) определяет и отношение, и «название» милиционера.

Как уразуметь природу конфликтов людей с милицией при всей значимости сотрудников МВД в жизни современного общества? Милиционеры не объясняются, «в душу не пускают» и на все вопросы один ответ – обращайтесь в пресс-службу?

Корреспонденту Vesti24.by удалось задать вопросы известному по резонансным репортажам блогеров начальником Каменецкого ГАИ Нелиповичем Сергеем Сергеевичем.

— Сергей Сергеевич, на просторах интернета появляется много негативных материалов о работе ГАИ, создаются сообщества единомышленников с не радующими названиями, например «Стоп ГАИ». Что происходит и каковы предпосылки появления таких образований?



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— ГАИ является органом, в обязанности которого входит одна из функций, связанная с привлечением граждан к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Для любого человека это неприятно, но это действенный метод профилактики правонарушений, как показывает и наш, и опыт других государств. Как же вы хотите, чтобы нас любили?

Единичные блогеры, действительно могут предоставлять информацию, которая будет полезна, в части правового развития гражданина, но, как правило, видеоролики направлены на унижение чести и достоинства сотрудника, путем провокации, связанной с постановкой на дороге не типичной для сотрудника ситуации. Основная цель таких роликов является популизм (количество просмотров), самолюбование личной «образованностью» и желание самоутвердиться, указав сотруднику ГАИ на его некомпетентность.

— Как относитесь к такому «вниманию», как воспринимаете подобные действия?

— Я думаю, что любому человеку, не только сотруднику ГАИ, действия которого выносятся на показ к обсуждению, не будет приятно, и удовольствия от этого он точно не получит. Однако мы не скрываем, что некоторые сюжеты помогли нам исправить ошибки и недочеты, в служебной деятельности. Уровень профессиональной подготовки у сотрудников возрос, но с другой стороны, продукт большинства блогеров провокационный, однобокий и не отражает полной, достоверной картины происходящего, что не может положительно сказываться как на самих гражданах, так и на сотрудниках.

— Но ведь блогеры имеют поддержку некоторой части общества и пользуются определенной популярностью, некоторые «по белому» завидуют и подражают им. Так ведь недалеко и до раскола общества.

— Не соглашусь. Большая часть нашего общества грамотна, достаточно образована в правовом плане и адекватно воспринимает информацию из этих видеосюжетов. Процент сторонников провокационных видеосюжетов ничтожно мал и не имеет движущей деструктивной силы.



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— Блогеры подают недостоверную информацию и вдобавок однобоко, но официальные СМИ информируют общество о сотрудниках ГАИ за рулем в состоянии алкогольного опьянения и трагических последствиях.

— Да, такие случаи есть, они серьезно портят имидж сотрудника ОВД и мириться с этим нельзя. Оправдания таким поступкам нет, и не будет никогда, но нельзя всех грести под одну гребенку. Мы же остановив пьяного водителя, не говорим и не подозреваем всех остальных.

Проводится большая работа по проверке сотрудников на склонность к подобным недопустимым действиям. Исследования результатов полиграфа, в некоторой степени позволяют выявить и вовремя отсеять из числа сотрудников потенциальных нарушителей.

На сегодняшний день в МВД считают этот метод действенным и упреждающим такие явления — не малое количество сотрудников по результатам прохождения полиграфа покинули службу.

— Говорят: «Видишь милиционера — перейди на другую сторону улицы ради своей безопасности».

— Впервые слышу это выражение, но если честно, то уровень развития современного общества очень высок, высоки и требования к работе сотрудников ГАИ, да и милиции в целом, поэтому потребности бояться друг друга нет. Но иногда встречаются люди с «повышенным» уровнем юридической грамотности, которые не пропускают возможность продемонстрировать ее всем окружающим.

Если Вы имеете ввиду пример с Дмитрием Несторуком, который двигаясь по проезжей части в темное время суток без световозвращающего элемента, был задержан сотрудниками милиции, то могу пояснить, что в данном случае имеют место быть перегибы как с одной, так и с другой стороны. Если в первом случае сотрудник ГАИ был не опытен, и в должности находился менее года, то в другом случае это яркое проявление своей значимости и юридической «грамотности» гражданина.

Дмитрию, сложно было выполнить законные распоряжения, нужно было спровоцировать применение физической силы и дальнейшее задержание. Это очевидно говорит и о недостаточном уровне правового самосознания и отсутствии достаточной мудрости при ведении диалога. При наличии и того, и другого вряд ли понадобилось задержание и дальнейшее разбирательство.

Выполни требования сотрудника ГАИ, а если ты считаешь их незаконными, то обжалуй их правовыми способами – покажи свою юридическую грамотность.

— Сотрудник ГАИ – человек и тоже может «встать не с той ноги», а на дороге водители и пешеходы с разным темпераментом, воспитанием, образованием и статусом.

— Да, мы тоже живые люди и имеем семьи и внутренний микроклимат семьи, безусловно, влияет на готовность нести службу.

Перед выходом на службу, проводится инструктаж сотрудника, оценивается его физическое состояние, готовность приступить к исполнению должностных обязанностей. Задаются вопросы о возможности несения службы и, если действительно что-то не так, то в интересах самого сотрудника известить меня об этом. Конфликт на службе навредит в первую очередь самому сотруднику.

В таких случаях я принимаю решение заменить данного сотрудника или перенести рабочее время.

Стоит отметить, что и после смены приходится наблюдать за поведением сотрудника. Поверьте, работа с людьми очень сложная и несет огромную психологическую нагрузку и стресс.

— Сотрудник вряд ли знает кого останавливает и что может «выкинуть» водитель – провокация, убегание, оскорбление, выстрел. В ваших жилах течет кровь, не боитесь?

— Вы как журналист по прочитанному тексту или комментарию примерно можете определить уровень подготовки автора, так и сотрудник ГАИ, при остановке водителя, по первым его действиям уже может предугадать будущий диалог, манеру общения.

Безусловно, сфера общения нарушителя и сотрудника ГАИ специфична и требует большого объема профессиональных знаний, но люди «со страхом» сюда если и попадают, то ненадолго.

— Каково это налагать штраф или лишать прав нарушителя, когда в его паспорте шесть-семь детей?

— Мы нацелены, «натасканы» — называйте как угодно, на обеспечение безопасности дорожного движения. Это аксиома, установка — мы для этого созданы. Каждый сотрудник должен это понимать и этим руководствоваться. Все что небезопасно на дороге мы должны предупредить и спрофилактировать с помощью средств и методов, которыми мы наделены, в том числе и привлечением к административной ответственности.

Сотрудник ГАИ в этом плане «милования» нарушителя должен быть закалён. Ведь не наказав сейчас, он даст возможность дальше нарушать, ездить «на авось».

— Не только как сотрудник ГАИ, но как человек, что пожелаете и посоветуете водителям, пешеходам и обычным гражданам?

— Как начальник ГАИ и как человек посоветую всем участникам дорожного движения соблюдать ПДД. Поверьте, присутствуя на ДТП, я отчетливо вижу «цену» нарушений и она высока.

Если при общении с сотрудником ГАИ вы с чем-либо (нарушение, незаконные требования) не согласны, то не провоцируйте – не конфликтуйте.

Напишите о своем несогласии в протоколе – при такой записи без дополнительного разбирательства вас никто не накажет. Это верный, юридически грамотный способ отстаивания и реализации своих гражданских прав.

Помните, любая провокация приведет к задержанию и лишнему, бессмысленному дискомфорту. Мы страшны и неудобны только для нарушителей ПДД.