ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сожитель угрожал убить свою женщину вилкой. Орудие преступления изъято

14.03.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

По информации УВД Брестского облисполкома, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 5 марта 2018 года по ч. 1 ст. 149 УК РБ в отношении П., 1968 г.р., неработающего, жит. д. Легаты (Кобринский район), дополнительно установлено, что он 8 февраля около 16.00 в доме по месту жительства сожительницы - К., 1972 г.р., неработающей, жит. д. Селец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, используя вилку, угрожал ей убийством.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54019.php

Сожитель угрожал убить свою женщину вилкой. Орудие преступления изъято

фото - иллюстрация

13 марта 2018 года возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РБ.

Вилка изъята.

13 марта прокуратурой района по ходатайству РОВД ВУД по ст. 153 УК РБ в отношении Ш., 1984 г.р., неработающего, жит. д. Знаменка, который 13 февраля около 19.00, находясь состоянии алкогольного опьянения, в доме по месту жительства в ходе ссоры, ударив табуретом, причинил легкие ТП брату - Г., 1974 г.р., неработающему, прож. совместно.

12 марта прокуратурой района по ходатайству РОВД ВУД по ст. 153 УК РБ в отношении И., 1972 г.р., который 6 декабря около 17.30, находясь состоянии алкогольного опьянения, в квартире по месту жительства в ходе ссоры, избив табуретом, причинил легкие ТП сожительнице - С., 1963 г.р.,  прож. совместно. Табурет изъят.

 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации УВД Брестского облисполкома, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 5 марта 2018 года по ч. 1 ст. 149 УК РБ в отношении П., 1968 г.р.,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы забирают деньги с валютных вкладов и несут на рублевые депозиты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика