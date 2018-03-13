Сожитель угрожал убить свою женщину вилкой. Орудие преступления изъято

По информации УВД Брестского облисполкома, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 5 марта 2018 года по ч. 1 ст. 149 УК РБ в отношении П., 1968 г.р., неработающего, жит. д. Легаты (Кобринский район), дополнительно установлено, что он 8 февраля около 16.00 в доме по месту жительства сожительницы - К., 1972 г.р., неработающей, жит. д. Селец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, используя вилку, угрожал ей убийством.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54019.php

Читать полностью в источнике с фото:

фото - иллюстрация

13 марта 2018 года возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РБ.

Вилка изъята.

13 марта прокуратурой района по ходатайству РОВД ВУД по ст. 153 УК РБ в отношении Ш., 1984 г.р., неработающего, жит. д. Знаменка, который 13 февраля около 19.00, находясь состоянии алкогольного опьянения, в доме по месту жительства в ходе ссоры, ударив табуретом, причинил легкие ТП брату - Г., 1974 г.р., неработающему, прож. совместно.

12 марта прокуратурой района по ходатайству РОВД ВУД по ст. 153 УК РБ в отношении И., 1972 г.р., который 6 декабря около 17.30, находясь состоянии алкогольного опьянения, в квартире по месту жительства в ходе ссоры, избив табуретом, причинил легкие ТП сожительнице - С., 1963 г.р., прож. совместно. Табурет изъят.