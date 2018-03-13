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Многоэтажку со встроенным детским садом планируют построить в Дрогичине
14.03.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
В Дрогичине Брестской области планируется построить многоэтажный дом со встроенным детским садом, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Игорь Ровинец.
фото - иллюстрация
В настоящее время в северо-западной части города ведется активная застройка индивидуального и многоквартирного жилья. В основном участки и квартиры в этом квартале получают молодые и многодетные семьи. "Детский сад в новом микрорайоне необходим. Город разрастается. Существующие учреждения образования находятся в отдалении, что создает людям неудобства", - отметил Игорь Ровинец.
Дошкольное учреждение шаговой доступности в райцентре решили построить по примеру Гомеля. Там в конце прошлого года впервые в Беларуси открыли детсад на первом этаже многоэтажного дома. В ближайшее время специалисты отправятся туда для изучения опыта коллег.
В отличие от Гомеля, где построен девятиэтажный дом, в Дрогичине будет пятиэтажка. В детском саду намерены открыть три группы на 60-70 мест. Входы в здание для жильцов и дошколят будут с разных сторон. Также для малышей оборудуют отдельный дворик с игровой площадкой.
В Брестской области это первый подобный опыт решения проблемы шаговой доступности детских садов. Из бюджета региона в нынешнем году будут выделены средства на изготовление проектно-сметной документации объекта. К строительству планируется приступить в 2019-м.
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В Дрогичине Брестской области планируется построить многоэтажный дом со встроенным детским садом, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя...
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