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Многоэтажку со встроенным детским садом планируют построить в Дрогичине

14.03.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Дрогичине Брестской области планируется построить многоэтажный дом со встроенным детским садом, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Игорь Ровинец.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54018.php

Многоэтажку со встроенным детским садом планируют построить в Дрогичине

фото - иллюстрация

В настоящее время в северо-западной части города ведется активная застройка индивидуального и многоквартирного жилья. В основном участки и квартиры в этом квартале получают молодые и многодетные семьи. "Детский сад в новом микрорайоне необходим. Город разрастается. Существующие учреждения образования находятся в отдалении, что создает людям неудобства", - отметил Игорь Ровинец.

Дошкольное учреждение шаговой доступности в райцентре решили построить по примеру Гомеля. Там в конце прошлого года впервые в Беларуси открыли детсад на первом этаже многоэтажного дома. В ближайшее время специалисты отправятся туда для изучения опыта коллег.

В отличие от Гомеля, где построен девятиэтажный дом, в Дрогичине будет пятиэтажка. В детском саду намерены открыть три группы на 60-70 мест. Входы в здание для жильцов и дошколят будут с разных сторон. Также для малышей оборудуют отдельный дворик с игровой площадкой.

В Брестской области это первый подобный опыт решения проблемы шаговой доступности детских садов. Из бюджета региона в нынешнем году будут выделены средства на изготовление проектно-сметной документации объекта. К строительству планируется приступить в 2019-м.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Дрогичине Брестской области планируется построить многоэтажный дом со встроенным детским садом, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя...

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