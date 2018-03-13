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Конференция АБФФ отказала "Крумкачам" в рассмотрении дела о судьбе клуба
Исполком Белорусской федерации футбола предложил не рассматривать вопрос о заявлении ФК «Крумкачы», которое 26 февраля было отклонено комитетом АБФФ по клубному лицензированию.
Отказ обоснован тем, что накануне «Крумкачы»
56 делегатов конференции АБФФ поддержали предложение исполкома, 5 высказались за рассмотрение вопроса по «Крумкачам», 10 воздержались, — передает корреспондент SPORT.TUT.BY.
Таким образом,
Решение по апелляции клуба до 20 марта примет футбольный арбитраж АБФФ.
Напомним, что 26 февраля комитет АБФФ по клубному лицензированию
2 марта «Крумкачы» были
12 марта один из основателей клуба Денис Шунто
13 марта «Крумкачы»
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Исполком Белорусской федерации футбола предложил не рассматривать вопрос о заявлении ФК "Крумкачы", которое 26 февраля было отклонено комитетом АБФФ по клубному...
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