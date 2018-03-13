Исполком Белорусской федерации футбола предложил не рассматривать вопрос о заявлении ФК «Крумкачы», которое 26 февраля было отклонено комитетом АБФФ по клубному лицензированию.

Фото: Юлианна Рипинская

Отказ обоснован тем, что накануне «Крумкачы» подали заявление в футбольный арбитраж АБФФ.

56 делегатов конференции АБФФ поддержали предложение исполкома, 5 высказались за рассмотрение вопроса по «Крумкачам», 10 воздержались, — передает корреспондент SPORT.TUT.BY.

ходатайство «воронов» о рассмотрении отклоненного заявления клуба на получение лицензии для выступления в высшей лиге на конференции АБФФ рассматриваться не будет. Таким образом,о рассмотрении отклоненного заявления клуба на получение лицензии для выступления в высшей лиге

Решение по апелляции клуба до 20 марта примет футбольный арбитраж АБФФ.

Напомним, что 26 февраля комитет АБФФ по клубному лицензированию отказался принимать заявление клуба «Крумкачы» на получение лицензии для участия в высшей лиге чемпионата Беларуси-2018.

2 марта «Крумкачы» были лишены 2 очков за непогашение долгов перед игроками и тренерами, а 6 марта была отклонена апелляция «Крумкачоў» на решение комитета по клубному лицензированию.

12 марта один из основателей клуба Денис Шунто попросил слова на ежегодной конференции АБФФ, которая пройдет 14 марта и является высшим органом Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

13 марта «Крумкачы» подали заявление в футбольный арбитраж АБФФ на решение комитета по клубному лицензированию. Оно будет рассмотрено до 20 марта.