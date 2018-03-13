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Букмекеры: фаворитом «Евровидения-2018» является Нетта Барзилай из Израиля

14.03.2018 11:42 — Разное | Навiны  
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Букмекеры назвали фаворита песенного конкурса «Евровидение-2018». По их данным, главным соискателем на приз является израильтянка Нетта Барзилай.

Ее песня Toy на данный момент котируется выше всех.

Второе место прочат чеху Миколашу Йозефу (Lie to Me), а третье — эстонке Элине Нечаевой (La Forza).

Напомним, Беларусь на «Евровидении-2018» представит украинский исполнитель Никита Алексеев.

Сюжет: «Евровидение-2018»

 
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Букмекеры назвали фаворита песенного конкурса «Евровидение-2018». По их данным, главным соискателем на приз является израильтянка Нетта Барзилай. Ее песня Toy на...

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