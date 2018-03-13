|
Букмекеры: фаворитом «Евровидения-2018» является Нетта Барзилай из Израиля
Букмекеры назвали фаворита песенного конкурса «Евровидение-2018». По их данным, главным соискателем на приз является израильтянка Нетта Барзилай.
Ее песня Toy на данный момент котируется выше всех.
Второе место прочат чеху Миколашу Йозефу (Lie to Me), а третье — эстонке Элине Нечаевой (La Forza).
Напомним, Беларусь на «Евровидении-2018»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Букмекеры назвали фаворита песенного конкурса «Евровидение-2018». По их данным, главным соискателем на приз является израильтянка Нетта Барзилай. Ее песня Toy на...
|
Архив (Разное)
Комментарии