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Количество резидентов ПВТ увеличилось на четверть

14.03.2018 12:05 — Разное | Навiны  
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Наблюдательный совет Парка высоких технологий 13 марта принял решение о регистрации в качестве резидентов ПВТ сразу 46 новых компаний.

Как отмечают в администрации ПВТ, за более чем 10-летнюю историю ПВТ такой существенный одномоментный прирост — со 192 до 238 резидентов, то есть сразу на четверть, — произошел впервые. Причиной стремительного роста парка стало подписание в декабре 2017 года президентом декрета № 8 «О развитии цифровой экономики», пишет БелаПАН.

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Прослеживается тенденция роста числа продуктовых компаний: восемь новых резидентов сосредоточены на создании собственных продуктов, а 21 – реализует смешанную бизнес-модель, сочетающую создание собственных продуктов с разработкой программного обеспечения на заказ.

Как отмечают в ПВТ, новые резиденты охватывают высоко востребованные на рынке направления деятельности и технологии.

Среди них разработка программного обеспечения в сфере искусственного интеллекта (нейронные сети, машинное обучение, компьютерное зрение) и дополненной реальности — компании «Вонабай», «Камера Ферст Девелопмент», «Каноэ», «Твистеллар» и другие; разработка ПО в сфере сбора, обработки, анализа больших объемов данных (BigData) — компании «БД Технологии», «Спираль Скаут»; разработка программно-аппаратных комплексов в сфере интернета вещей — «Клика Тек»; разработка ПО в сфере точного земледелия — «УанСоил».

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В ПВТ также пришли пять резидентов, чья деятельность связана не только с программным, но и аппаратным обеспечением — «Клэвэтура», ВРТЭК, «Клика Тек», «Сиркьют Инжиниринг Технолоджиз», «Софтмакс Системы Телеметрии».

Многие новые резиденты ориентированы не только на экспорт, но и работу на внутреннем белорусском рынке — «ВайсВеб», «Интермех», «Сервис-партнер», «Софтмакс Системы Телеметрии».

Большинство из принятых 13 марта в ПВТ компаний (54%) создано с участием иностранных инвестиций.

 
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Наблюдательный совет Парка высоких технологий 13 марта принял решение о регистрации в качестве резидентов ПВТ сразу 46 новых компаний.

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