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Рада ТБМ: 100-летие БНР — прекрасный повод для консолидации активных общественных сил Беларуси
Столетний юбилей провозглашения Белорусской Народной Республики является прекрасным поводом для консолидации белорусских общественных сил, убеждены члены Рады общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ).
Обращение по случаю юбилея, который будет отмечаться 25 марта, Рада ТБМ приняла на внеочередном заседании 13 марта в Минске. Текст документа опубликовала на своей странице в соцсети председатель ТБМ, депутат Палаты представителей Национального собрания Алена Анисим, пишет
«2018 год проходит под знаком выдающегося события XX века — столетнего юбилея восстановления нашей государственности, — отметили авторы обращения. — Для каждого гражданина нашей страны это важнейшая дата. Ровно сто лет назад в непростых политических условиях наши предшественники — тогдашняя политическая элита — сделали решительные шаги, взяв на себя ответственность за судьбу своей страны, и объявили о создании суверенного государства. Их деятельность стала основной для дальнейшего построения независимого белорусского государства — Республики Беларусь, которая появилась на карте мира в 1991 году».
«Сбылась мечта многих поколений белорусов — жить в своей стране, разговаривать на своем родном языке, развивать свою культуру, строить свою жизнь на национальном фундаменте и на основе общечеловеческих ценностей. К сожалению, не все сделано так, как должно быть и как нам бы хотелось. Но у нас есть главное — свое собственное государство», — говорится в обращении.
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