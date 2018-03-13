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В Гомеле в реанимации умерла 10-летняя девочка
14.03.2018 12:24 — Разное |
Гомельские следователи проводят проверку по факту смерти 10-летней девочки, проживавшей в Гомельском районе.
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Родители вызвали скорую медицинскую помощь. Девочку доставили в одну из больниц Гомеля, где в ночь на 13 марта она скончалась в отделении реанимации.
Для установления причины смерти малолетней назначено проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы.
Девочка училась в 4-м классе одной из гимназий Гомеля.
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Гомельские следователи проводят проверку по факту смерти 10-летней девочки, проживавшей в Гомельском районе.
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