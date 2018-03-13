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За последние 5 лет число установленных фактов сексуального насилия над детьми выросло в 15 раз, а количество жертв педофилов – почти в 4 раза.

«МВД констатирует, что сегодня возрастание уровня угроз, связанных с сексуальным насилием и эксплуатацией в отношении детей, являет собой прямую угрозу национальной безопасности Республики Беларусь», - сообщил начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Геннадий Казакевич, пишет sb.by .



Удельный вес педофилии составляет сейчас почти 40% от всех преступлений, связанных с торговлей людьми. Значительная часть этих преступлений совершается ранее судимыми, родителями, опекунами, педагогами и медицинскими работниками, отметил эксперт.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД: за последние 5 лет количество фактов сексуального насилия над детьми выросло в 15 раз За последние 5 лет число установленных фактов сексуального насилия над детьми выросло в 15 раз, а количество жертв педофилов – почти в 4 раза.

По его словам, латентность педофилии, к сожалению, позволяет виновникам и жертвам долго время оставаться вне поля зрения правоохранителей.Такие преступления, как правило, совершаются на протяжении долгого времени, содержат много эпизодов. Они замалчиваются родителями или самими детьми.«К сожалению, до сих пор не изжита также практика не выноса сора из избы. Я говорю о руководителях учреждений образования, здравоохранения, которым эти факты становятся известны», - отметил Казакевич.Он добавил, что особую проблему вызывает перемещение контактов педофила и его потенциальных жертв в интернет (груминг).В Беларуси до сих пор нет никакой ответственности за этот вид правонарушений, хотя за рубежом такая ответственность давно существует, подчеркнул специалист.Проблема сексуального насилиия остается крайне острой. Только за два месяца текущего года число пострадавших от сексуального насилия детей, по сравнению с прошлым годом, увеличилось почти в 2 раза - 113 детей. Количество подозреваемых по таким преступлениям выросло в полтора раза – 83 человека.Тесно связано с педофилией и распространение детской порнографии. С 2012 года установлено 107 детей, которые были использованы в порносъемках.В МВД считают, что ставить рядом детскую и обычную порнографию неверно, каждый порноролик с участием ребенка – это тяжкое преступление.Представитель МВД сообщил также, что за последние пять лет установлены 77 детей, которые использовались для занятия проституцией, и два ребенка - для системного попрошайничества.Геннадий Казакевич привел данные соцопроса, согласно которым 70% респондентов выступают за ужесточение ответственности за сексуальные преступления в отношении детей и введение ответственности за коллекционирование детского порно. 68% считают, что в школьной программе должны быть алгоритмы защиты от педофилов. 85% выступают за химическую кастрацию педофилов-рецидивистов.Все эти факты говорят о том, что противодействие сексуальному насилию над детьми должно представлять многоуровненвую государственную систему. Ее функционирование невозможно одними лишь милицейскими методами, отметил Казакевич. МВД предлагает задействовать в этой борьбе все возможные госорганы и общественные организации, поскольку без гражданского общества противостоять этому злу нельзя.Сейчас в стране выработан проект Национальной системы мер по противодействию сексуальному и иным видам насилия над детьми. Это пошаговая программа, рассчитанная на несколько лет.