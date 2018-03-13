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"Патриотизм в Украине перестал соответствовать определению". Сайт ФБУ закрылся в ответ на бойкот

14.03.2018 12:26 — Разное | Tut.by  
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Администратор официального сайта Федерации биатлона Украины (ФБУ) закрыл ресурс в знак в протеста против решения Министерства молодежи и спорта страны о бойкоте соревнований в России.

Теперь на сайте красуется страничка с изображением маленькой собачки и текстом на украинском языке.

— Патриотизм в Украине перестал соответствовать своему определению. Патриоты теперь не те, кто мыслят и пытаются сделать что-то на благо государства, а те, кто громче всех кричат «Москаляку на гілляку». Именно последние находят поддержку у широких масс, а умные люди этим умело пользуются. Это дорога в никуда, — говорится в сообщении.

Из-за бойкота украинские биатлонисты пропустят заключительные этапы Кубка мира в Тюмени и Кубка IBU в Ханты-Мансийске.

Более того, Украина и вовсе приняла решение бойкотировать международные турниры по всем видам спорта, которые проводятся на территории России.

— Россия — государство-агрессор, которое оккупировало часть нашей территории. Россия — государство, где употребление допинга стало одним из элементов национальной спортивной политики, — заявил 13 марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Фото: biathlon.com.ua
 
 
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Администратор официального сайта Федерации биатлона Украины (ФБУ) закрыл ресурс в знак в протеста против решения Министерства молодежи и спорта страны о бойкоте...

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