Администратор официального сайта Федерации биатлона Украины (ФБУ) закрыл ресурс в знак в протеста против решения Министерства молодежи и спорта страны о бойкоте соревнований в России .

Теперь на сайте красуется страничка с изображением маленькой собачки и текстом на украинском языке.

— Патриотизм в Украине перестал соответствовать своему определению. Патриоты теперь не те, кто мыслят и пытаются сделать что-то на благо государства, а те, кто громче всех кричат «Москаляку на гілляку». Именно последние находят поддержку у широких масс, а умные люди этим умело пользуются. Это дорога в никуда, — говорится в сообщении.

Из-за бойкота украинские биатлонисты пропустят заключительные этапы Кубка мира в Тюмени и Кубка IBU в Ханты-Мансийске.

Более того, Украина и вовсе приняла решение бойкотировать международные турниры по всем видам спорта, которые проводятся на территории России.

— Россия — государство-агрессор, которое оккупировало часть нашей территории. Россия — государство, где употребление допинга стало одним из элементов национальной спортивной политики, — заявил 13 марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Фото: biathlon.com.ua