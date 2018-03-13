ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый вид кибемошенничества! Обращайте внимание на терминалы

14.03.2018 12:55 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A
Новый вид кибемошенничества! Обращайте внимание на терминалы

Кибермошенники в любое время могут появиться в Беларуси, пока они орудуют в США и Западной Европе.

Об этом сообщает управление «К» МВД Беларуси.

Сообщается, что во Франции уже похищено около 3 млн евро, по этому делу полиция уже задержала 18 мошенников.

Криминальная схема может в любое время перейти в Беларусь. 

Злоумышленники используют устройства для считывания персональных данных с магнитной полосы банковской карты и запоминают ПИН-код. После этого изготавливают дубликаты карт, записывают на них похищенную информацию и снимают средства в банкоматах любой страны.

«Как правило, люди не помнят места, где расплачиваются картой, и тем более не хранят чеки о холостых операциях. Этим успешно пользуются злоумышленники: снимают чужие деньги специально через одну-две недели, чтобы владелец успел забыть о месте и времени пользования картой», – пояснили в управлении «К».

Для полной безопасности гражданам советуют оформлять карты с чипами, подключать смс-оповещения о движении средств на карте и установить лимиты на снятие денег и онлайн-расчеты.

Перед оплатой необходимо обращать внимание на терминалы. Подозрительными будут посторонние элементы на устройстве, оно не должно «заглатывать» карту. Поле для введения пин-кода и наружный светодиод должны быть отчетливо видны при операциях в терминале.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кибермошенники в любое время могут появиться в Беларуси, пока они орудуют в США и Западной Европе. Об этом сообщает управление «К» МВД Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Почему мы икаем - и как перестать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика