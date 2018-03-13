Новый вид кибемошенничества! Обращайте внимание на терминалы

Кибермошенники в любое время могут появиться в Беларуси, пока они орудуют в США и Западной Европе.

Об этом сообщает управление «К» МВД Беларуси.

Сообщается, что во Франции уже похищено около 3 млн евро, по этому делу полиция уже задержала 18 мошенников.

Криминальная схема может в любое время перейти в Беларусь.

Злоумышленники используют устройства для считывания персональных данных с магнитной полосы банковской карты и запоминают ПИН-код. После этого изготавливают дубликаты карт, записывают на них похищенную информацию и снимают средства в банкоматах любой страны.

«Как правило, люди не помнят места, где расплачиваются картой, и тем более не хранят чеки о холостых операциях. Этим успешно пользуются злоумышленники: снимают чужие деньги специально через одну-две недели, чтобы владелец успел забыть о месте и времени пользования картой», – пояснили в управлении «К».

Для полной безопасности гражданам советуют оформлять карты с чипами, подключать смс-оповещения о движении средств на карте и установить лимиты на снятие денег и онлайн-расчеты.

Перед оплатой необходимо обращать внимание на терминалы. Подозрительными будут посторонние элементы на устройстве, оно не должно «заглатывать» карту. Поле для введения пин-кода и наружный светодиод должны быть отчетливо видны при операциях в терминале.