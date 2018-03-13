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Как Стивен Хокинг дожил до 76 лет со смертельной болезнью
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У Стивена Хокинга болезнь обнаружили в 21 год.
«Для меня было большим шоком узнать, что у меня боковой амиотрофический склероз, —
Большинство пациентов с боковым амиотрофическим склерозом умирают в течение 2−3 лет после проявления болезни. Лишь 5% всех заболевших
Но все сложилось иначе: он сделал карьеру в науке, дважды женился, завел троих детей и дожил до 76.
«Исключительным случай»
Лео Маккласки, экстраординарный профессор неврологии из Пенсильванского университета
«Это просто невероятный пример изменчивости болезни. И это дает надежду другим пациентам — они также могут прожить долгую жизнь. К сожалению, это происходит лишь у небольшого процента людей».
Чаще всего пациенты с БАС умирают из-за респираторной недостаточности, когда перестают работать мышцы, которые управляют диафрагмой и дыханием. Еще одна причина смерти — паралич мышц, которые отвечают за глотание. Это приводит к недоеданию или обезвоживанию.
«Если у вас нет этих двух вещей, вы можете жить долгое время, даже если вам становится хуже, — сказал Маккласки. — То, что случилось с Хокингом, просто поразительно. Он, конечно, исключительным случай».
Возраст или гены
На продолжительность жизни с болезнью влияет генетика. К примеру, ген SOD1 связан с более быстрым течением заболевания.
«Есть более 20 различных генов, которые отвечают за проявление этой болезни, —
К тому же дольше живут те, кому поставили диагноз в раннем возрасте. Чаще всего БАС диагностируют в 55−75 лет, Хокинг же был относительно молод, когда болезнь себя проявила.
«Мы обнаружили, что выживание у более молодых пациентов значительно выше и в некоторых случаях превышает 10 лет, —
«Сейчас я более счастлив, чем до того, как болезнь появилась»
Вот что
На протяжении всей жизни профессор Хокинг принимал витамины и минералы. Считается, что особенно эффективны цинк, рыбий жир, фолиевая кислота, витамины группы B, витамин B12, C и E. Также он исключил из своего питания продукты с глютеном, растительное масло и старался есть как можно меньше полуфабрикатов.
Регулярно Хокинг получал пассивную физиотерапию грудной клетки, а также пассивную и активную физиотерапию для всех конечностей и групп мышц. В начале 2000-х он не проходил никакого нового лечения и не был под наблюдением узкого специалиста — о нем заботился личный врач общей практики.
«Не могу сказать много хорошего о БАС, —
«У меня был боковой амиотрофический склероз на протяжении почти всей моей взрослой жизни, —
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Когда болезнь нашли, ему давали прогноз прожить два или три года. Вместо этого он прожил еще 55.
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