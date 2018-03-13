Спустя 20 лет Николас Кейдж добился роли Супермена. Но только в озвучке

Лауреат премии «Оскар», поклонник комиксов Николас Кейдж все-таки сыграет Супермена, сообщает Газета.ru. Актер озвучит его в мультфильме «Юные титаны, вперед!».

В 1990-х годах Кейдж должен был сниматься в этом образе у режиссера Тима Бертона. Фильм так и не появился, зато история его создания стала голливудской легендой. Теперь актер получил возможность вернуться к персонажу — он озвучит его в анимационной ленте «Юные титаны, вперед!».

Чудо-женщина будет говорить голосом певицы Халси, а Зеленый Фонарь — голосом рэпера Лил Яти. Все эти роли будут эпизодическими. Для озвучки остальных популярных супергероев вселенной DC Comics также планируется привлечь других звезд.

По сюжету полнометражного мультфильма, герои анимационного сериала The Cartoon Network «Юные титаны, вперед» — помощник Бэтмена Робин, инопланетная воительница Старфаер, инфантил-хамелеон Бистбой, полу-робот Киборг и демоническая шутница Рэйвен — мечтают о поп-культурной славе. Они пытаются уговорить голливудского режиссера (Кристен Белл) снять о них кино.

«Юные титаны» выйдут в прокат в конце июля. Режиссерами ленты выступают Аарон Хорват и Питер Райда Михаил.

Кстати, Кейдж — один из самых известных фанатов Супермена. В его коллекции есть редкие комиксы (один из таких он продал на аукционе за 2,1 миллиона долларов), а одного из своих сыновей он назвал именем супергероя — Кал-Эл.

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