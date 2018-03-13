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Почему мы икаем - и как перестать
«Мы до сих пор не знаем, зачем возникает икота, и в ее лечении мало продвинулись со времен Платона, —
Почему мы икаем
С точки зрения физиологии икота — это неспецифическое нарушение дыхания. А характерный звук
Рекордсменом по иканию считается
Считается, что посетить врача стоит, если икота длится дольше двух дней. Она может быть предвестником действительно
А недолгую и нестрашную с медицинской точки зрения икоту
Как избавиться от икоты
Невролог Роберт Провин изучал икоту для своей книги «Странное поведение: зевота, икота, смех и прочее». Он отмечал: поскольку нельзя заставить участников эксперимента икать специально, все существующие исследования касаются людей с продолжительной икотой — той, что не прекращалась дни, недели или годы. Такое нарушение дыхание медики могут лечить с помощью лекарств. А врач Френсис Фесмир, награжденный Шнобелевской премией за исследования в области икоты, даже
Обычная икота длится от нескольких минут до нескольких часов — и справиться с ней можно самостоятельно. Например, простой народный метод «задержать дыхание» с медицинской точки зрения правильный. Доктор Лурд Делросо из Пенсильванского университета
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"Мы до сих пор не знаем, зачем возникает икота, и в ее лечении мало продвинулись со времен Платона, - жаловался журналисту Vox Роберт Провин, невролог из Университета...
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