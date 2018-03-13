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Почему мы икаем - и как перестать

14.03.2018 12:53 — Разное | Tut.by  
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«Мы до сих пор не знаем, зачем возникает икота, и в ее лечении мало продвинулись со времен Платона, — жаловался журналисту Vox Роберт Провин, невролог из Университета Мэриленд в Балтиморе. И объяснял причину сложности исследований: — Нельзя же просто прийти в лабораторию и попросить кого-то икать для вас». GO.TUT.BY рассказывает, какие способы избавиться от икоты одобрены врачами.

Фото: pixabay.com

Почему мы икаем

С точки зрения физиологии икота — это неспецифическое нарушение дыхания. А характерный звук возникает так: диафрагма и межреберные мышцы непроизвольно сокращаются. Примерно через 35 миллисекунд голосовая щель резко закрывается, — и мы слышим «ик».

Рекордсменом по иканию считается Чарльз Осборн из штата Айова. За этим занятием он провел 68 лет — то есть с 1922 по 1990 годы. Любопытно, что икание не мешало ему вести нормальный образ жизни: у Чарльза была семья и работа на ферме. Но, как правило, люди с непрекращающейся икотой жалуются на бессонницу, потерю веса и усталость.

Считается, что посетить врача стоит, если икота длится дольше двух дней. Она может быть предвестником действительно серьезных заболеваний — вплоть до опухолей или повреждения центральной нервной системы.

А недолгую и нестрашную с медицинской точки зрения икоту провоцируют употребление газированных напитков, большого количества еды или алкоголя, волнение, стресс, внезапные перепады температуры или заглатывание воздуха в процессе, например, жевания жвачки.

Как избавиться от икоты

Невролог Роберт Провин изучал икоту для своей книги «Странное поведение: зевота, икота, смех и прочее». Он отмечал: поскольку нельзя заставить участников эксперимента икать специально, все существующие исследования касаются людей с продолжительной икотой — той, что не прекращалась дни, недели или годы. Такое нарушение дыхание медики могут лечить с помощью лекарств. А врач Френсис Фесмир, награжденный Шнобелевской премией за исследования в области икоты, даже советовал секс как средство лечения от затяжной икоты.

Обычная икота длится от нескольких минут до нескольких часов — и справиться с ней можно самостоятельно. Например, простой народный метод «задержать дыхание» с медицинской точки зрения правильный. Доктор Лурд Делросо из Пенсильванского университета объясняла: так мы увеличиваем давление воздуха в глотке — и это помогает.

Среди других способов, которые рекомендует Британская служба здравоохранения — дышать в бумажный пакет; прижать колени к груди и наклониться вперед; выпить очень холодной воды; проглотить немного сахара; или даже укусить лимон. Кроме того, в авторитетных источниках можно встретить и такие советы: пить с противоположной стороны стакана, потянуть себя за язык, надавить на закрытые глаза — и, конечно, хорошенько испугаться.

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