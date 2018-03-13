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МВД выставило на продажу очень бэушный гаишный Chrysler 300С

14.03.2018 12:52 — Разное | Tut.by  
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Министерство внутренних дел Беларуси выставило на продажу универсал Chrysler 300C. Автомобиль выставлен на сайте РУП «Белспецконтракт».

Универсал Chrysler 300C с 78% износа можно купить за 16 тысяч рублей. Автомобиль 2006 года выпуска имеет почти 200 000 километров пробега. Под капотом полноприводного Chrysler 5,7-литровый двигатель V8 мощностью 340 л. с.

Автомобиль использовался инспекторами специального подразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Напомним, это не первая распродажа специальных автомобилей. Так, гродненская милиция в сентябре прошлого года продавала автозак. ГАЗ-3309 был выпущен в 2007 году и за это время успел проехать почти 96 тысяч километров. Машина была с износом свыше 65%.

Позже УВД Гродненского облисполкома выставило на продажу семь легковых автомобилей, которые принадлежали разным райотделам: Ошмянскому, Свислочскому, Щучинскому, Лидскому и Кореличскому.

 
 
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Универсал Chrysler 300C с 78% износа можно купить за 16 тысяч рублей. Автомобиль 2006 года выпуска имеет почти 200 000 километров пробега.

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