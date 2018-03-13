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МВД выставило на продажу очень бэушный гаишный Chrysler 300С
Министерство внутренних дел Беларуси выставило на продажу универсал Chrysler 300C. Автомобиль
Универсал Chrysler 300C с 78% износа можно купить за 16 тысяч рублей. Автомобиль 2006 года выпуска имеет почти 200 000 километров пробега. Под капотом полноприводного Chrysler 5,7-литровый двигатель V8 мощностью 340 л. с.
Автомобиль использовался инспекторами специального подразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Напомним, это не первая распродажа специальных автомобилей. Так, гродненская милиция в сентябре прошлого года
Позже УВД Гродненского облисполкома
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Универсал Chrysler 300C с 78% износа можно купить за 16 тысяч рублей. Автомобиль 2006 года выпуска имеет почти 200 000 километров пробега.
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