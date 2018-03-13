За большие выходные БЖД перевезла около 250 тысяч пассажиров

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Белорусская железная дорога с 7 по 11 перевезла более 261 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-центре организации.

Из них поездами межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса — 176 тыс. пассажиров, поездами международных линий — 85 тыс. пассажиров.

Максимальный пассажиропоток наблюдался в последний рабочий день прошедшей недели 7 марта и в воскресенье 11 марта.

Наиболее востребованными у населения были поезда, курсирующие между Минском и такими областными центрами как Гомель, Брест и Витебск, удельный вес которых в перевозках поездами межрегиональных линий составил более 55%.

Особым спросом у пассажиров пользовались комфортабельные поезда межрегиональных линий бизнес-класса для проезда между Минском и Гомелем. За период с 7 по 11 марта из Минска в Гомель и обратно в них перевезено более 7,2 тысячи пассажиров.

Как сообщается на сайте БЖД, почти 3 тысячи человек в праздничные дни совершили путешествие поездами формирования Белорусской железной дороги в столицу Литвы город Вильнюс. Всего в сообщении Беларусь—Литва—Беларусь железнодорожным транспортом в этот период перевезено около 6 тысяч человек.

Учитывая повышенный спрос населения на перевозки в сообщении с Украиной, были назначены поезда Минск—Львов—Минск, что позволило дополнительно перевезти более 1 тысячи пассажиров.